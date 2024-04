Toscano a TPI: "Quest'ennesimo sopruso farà capire che siamo una forza che non si piega e non si fa intimidire"

La richiesta di Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia sovrana e popolare, di ridurre il numero di firme per presentare le liste elettorali per le Europee è stata respinta dalla Presidenza del Consiglio. “Nei confronti della richiesta – fanno sapere fonti di Palazzo Chigi – c’è stata la ferma contrarietà di altre formazioni politiche minori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso secondo fine. Pertanto, l’esecutivo ha valutato opportuno non accogliere la richiesta”.

“Evidentemente Democrazia sovrana e popolare dà noia. Altrimenti non si capirebbe come partiti molto più piccoli siano presenti. La par condicio non è rispettata, e neppure la democrazia. Noi comunque presenteremo le nostre firme. Abbiamo superato il limite nella circoscrizione Centro e Sud, e nelle altre tre circoscrizioni faremo ricorso per questo mancato diritto ad essere presenti alle elezioni”, afferma Rizzo in conferenza stampa.

“Il Parlamento europeo ha individuato alcune forze politiche contrarie alla guerra bollandole come filo-putiniane. Evidentemente questo dettame è arrivato fino in Italia, perché il cosiddetto esonero internazionale è stato levato. Avevamo chiesto alla presidenza del Consiglio una riduzione a un quarto, cioè 37.500 firme. Bisogna considerare che questo Parlamento è stato eletto con 36mila firme. Abbiamo ampiamente superato questa soglia e ci stavamo avvicinando alle 75mila necessarie”, aggiunge Rizzo.

“Santoro è tutte le sere in televisione. Siamo un po’ seccati perché non viene rispettata la par condicio”, aggiunge il coordinatore di Democrazia sovrana e popolare. “Bandecchi ci ha dato una mano nella raccolta firme”, spiega ancora Rizzo. “L’Ue ha stabilito il non cambio della legge elettorale durante l’anno delle elezioni. Invece a marzo è stata cambiata due volte. Noi avevamo l’esonero internazionale, ed è stato levato, per cui ci siamo trovati nella condizione di dover raccogliere le firme”, conclude.

Francesco Toscano, presidente di Democrazia sovrana e popolare, commenta: “Un’arroganza che non farà bene al Paese. Noi veniamo costantemente demonizzati, nessuno vuole ascoltare le nostre proposte. Vorremmo essere messi nelle condizioni di spiegare le nostre teorie agli italiani. Non potranno impedire a una parte di Italia che rappresentiamo di potersi prima o poi esprimere”. E, rispondendo a una domanda di TPI, Toscano afferma: “Non siamo venuti qui per piangere miseria, presenteremo le firme che abbiamo e siamo certi che quest’ennesimo sopruso farà capire che siamo una forza che non si piega e non si fa intimidire”.