Troppe donne candidate: lista esclusa dalle elezioni comunali di Bari

La Commissione elettorale del Comune di Bari ha escluso una lista in corsa per le imminenti amministrative perché ha candidato troppe donne. Si tratta della Lista Laforgia sindaco che supporta Giusi Giannelli come candidata presidente del Municipio IV (che include i quartieri di Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita).

Nella lista sono presenti 8 donne su 10 candidatura, una quota che viola le disposizioni per la parità di genere, in base alle quali un genere non può essere rappresentato per più dei due terzi dei nomi in elenco.

“La parità di genere non è uno slogan” ma “in questo Municipio abbiamo commesso un errore, abbiamo sbagliato per eccesso”, ha commentato il candidato sindaco Michele Laforgia, sostenuto dal Movimento 5 Stelle.

Alle elezioni del Municipio IV, Giusi Giannelli potrà comunque partecipare, sostenuta da altre tre liste.

A Bari le comunali si terranno in contemporanea alle europee i prossimi 8 e 9 giugno. Dopo le vicende giudiziarie che hanno interessato la politica barese, il M5S ha deciso di non prendere parte alle primarie del centrosinistra e di candidare autonomamente l’avvocato penalista Laforgia.

Il Pd, invece, presenta alle urne come candidato sindaco l’ex direttore generale del Comune Vito Leccese. In campo ci sono anche il consigliere regionale della Lega Fabio Romito, appoggiato dal centrodestra, e il civico Nicola Sciacovelli.

