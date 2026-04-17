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Trump torna ad attaccare l’Italia: “Non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”

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Credit: AGF

Il presidente statunitense di nuovo contro il nostro Paese

di Niccolò Di Francesco
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Donald Trump torna ad attaccare l’Italia. Il presidente statunitense, infatti, ha scritto sul social Truth: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”. Il capo della Casa Bianca, poi, ha allegato un articolo del Guardian del 31 marzo scorso dal titolo: “L’Italia nega l’uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran”. Il riferimento è alla mancata concessione della base di Sigonella ai jet statunitensi impegnati nella guerra in Iran.

Le nuove dichiarazioni di Trump arrivano a pochi giorni dall’attacco nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un’intervista al Corriere della Sera, infatti, il presidente Usa aveva dichiarato: “(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”. Alla domanda se ne avesse parlato direttamente con lei, il tycoon aveva risposto: “No. Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante  per l‘Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei. È molto diversa da quello che pensavo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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