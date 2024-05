Tajani: “Non confondiamo la teoria gender con i diritti”

“Non confondiamo la teoria del gender con i diritti delle coppie omosessuali, i diritti delle persone omosessuali”. Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani raccolte dall’Ansa a margine di un evento elettorale a Verbania.

“Ieri ho ricevuto al ministero l’associazione interna che riunisce queste persone, ho ribadito che per me ogni persona ha il diritto di esprimersi – le sue parole -. La teoria gender non c’entra nulla. Io ho la stessa posizione che ha avuto il presidente del Consiglio nella sua dichiarazione”.