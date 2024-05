Salta il duello tv tra Meloni e Schlein, la Rai: “Non c’è la maggioranza chiesta dall’Agcom”

Salta il duello televisivo tra Meloni e Schlein previsto sulla Rai

Il confronto televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, previsto per il 23 maggio a Porta a Porta, e quello tra tutti i leader di partito in vista delle Elezioni Europee è stato annullato. La Rai ha comunicato che solo quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito per un confronto a due tra leader, sulla base della loro rappresentatività.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza di cinque liste su otto, la richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni di permettere il formato dei duelli chez Bruno Vespa sulla tv pubblica non è stata accolta. Un rapido sondaggio telefonico ha confermato che il parere delle forze politiche, già contrarie ai faccia a faccia, non è cambiato.

Forza Italia ha confermato il suo dissenso riguardo ai duelli, come dichiarato più volte dal leader Antonio Tajani, sottolineando che in un sistema elettorale proporzionale sarebbe preferibile un confronto all’americana.

Il Movimento 5 Stelle ha criticato l’asse tra Meloni e il Partito Democratico che non si è mantenuto, proponendo un confronto sulla Rai simile a quello proposto da Enrico Mentana su LA7. Azione, tramite Carlo Calenda, ha dichiarato che il duello non si può tenere poiché mancano le coalizioni e le due leader del centrosinistra e del centrodestra.

Riccardo Magi di Stati Uniti d’Europa ha evidenziato che un evento come la sfida finale, in un contesto proporzionale, offrirebbe una rappresentazione distorta della realtà e preferisce le vecchie tribune elettorali. Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra ha mostrato soddisfazione per la chiusura al formato del duello, preferendo il sorteggio tra le liste o le interviste singole.

La Rai ha assicurato il rispetto della par condicio nei notiziari e nei programmi di approfondimento, mantenendo equilibrio e correttezza. Ora spetta a Pd e FdI decidere se aprire al confronto all’americana o ad altri modelli.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha provocato la premier chiedendo se Meloni si tirerà indietro rispetto a un confronto con lui e gli altri leader, invitandola a partecipare da Mentana.