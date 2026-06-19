Il sociologo vicino a Orbán tra le tracce della maturità: è stato accusato di “diffondere propaganda del regime ungherese”

Agli esami di maturità arriva il sociologo dell’ex premier ungherese Viktor Orbán: tra le tracce proposte nella prima prova, infatti, vi era anche quella di Frank Furedi, professore emerito di sociologia all’università del Kent. Il testo proposto era il seguente: “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”. Si tratta di confini generazionali, non a caso si deve al sociologo ungherese il termine “adultescenti”. Lo stesso Furedi ha spiegato all’Ansa: L’educazione e l’ispirazione dei giovani sono sempre state al centro del mio lavoro. In un’epoca in cui i confini tra gioventù ed età adulta sono sempre più sfumati, e in cui molti adulti faticano ad assumersi le responsabilità della maturità, è fondamentale che i giovani si confrontino con queste questioni”.

Furedi, tuttavia, è presidente del Mathias Corvinus Collegium, think tank conservatore vicino all’ex premier ungherese e finanziato da enti vicine a Orbán. Nel 2024, Mcc ha ricevuto più di 6,3 milioni di euro di finanziamenti diventando il secondo think tank più ricco tra quelli dell’Unione Europea. Secondo quanto scritto da Politico, però, l’istituto è stato sospeso dal Registro per la trasparenza europeo poiché nell’ultimo anno non avrebbe rivelato le proprie fonti di finanziamento, così come previsto dalle norme Ue. Il Corporate Europe Observatory, inoltre, ha accusato il think tank di “diffondere propaganda del regime di Orbán”.