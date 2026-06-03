Un nuovo rapporto di ricerca intitolato “Europa: quale Difesa?”, realizzato dall’Istituto di Ricerche Internazionali “Archivio Disarmo” (IRIAD), sarà presentato la mattina del 5 giugno 2026 alla Camera dei Deputati, che ospiterà una conferenza stampa promossa dall’europarlamentare del gruppo S&D Marco Tarquinio.

Obiettivo dello studio “Europa: quale Difesa?” è capire in che modo sia possibile costruire una vera e propria difesa comune europea che vada oltre la sola logica del riarmo e dell’aumento della spesa militare, in modo da tutelare il modello sociale europeo.

Oltre all’eurodeputato Marco Tarquinio, parteciperanno all’evento anche il presidente dell’IRIAD Fabrizio Battistelli, la deputata del Partito Democratico (Pd) Laura Boldrini; il deputato e segretario di Democrazia Solidale (DemoS) Paolo Ciani; l’europarlamentare dei Verdi Cristina Guarda; e gli eurodeputati del Pd, Sandro Ruotolo e Nicola Zingaretti.