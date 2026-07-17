Meloni sul caso Roggero: “Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”

Anche Giorgia Meloni interviene sul caso Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo un assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La presidente del Consiglio, infatti, ha scritto sui social: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”. Questo il commento a una card con su scritto: “Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque”.

Il caso, che ha creato anche un incidente diplomatico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato sollevato anche dal vicepremier Salvini, il quale ha chiesto la grazia per il gioielliere condannato. “Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a una rapina nel suo negozio” ha scritto il ministro dei Trasporti sui social ottenendo migliaia di like, tra cui quelli di numerosi vip che si sono schierati al fianco di Mario Roggero.