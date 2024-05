Corruzione, arrestato il governatore della Liguria Giovanni Toti

Terremoto politico in Liguria dove, all’alba della mattinata di martedì 7 maggio, un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza ha portato, tra le altre cose, all’arresto del governatore Giovanni Toti.

Il presidente della Regione è agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. Stessa sorte per l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, noto in Italia anche per essere stato presidente di Genoa e Livorno, mentre l’ex presidente dell’Autorità Portuale, Paolo Emilio Signorini, attualmente amministratore delegato e direttore generale della multiutility Iren, è finito addirittura in carcere.

Diversi i filoni d’indagine. Uno riguarda la proroga trentennale della concessione affidata a Spinelli per le aree del terminal Rinfuse, nel dicembre 2021.

Sotto la lente d’ingrandimento della procura di Genova anche l’apertura di alcuni supermercati Esselunga per i quali sono state utilizzate, secondo l’accusa degli inquirenti, delle “scorciatoie”.

Secondo la procura, inoltre, l’amministrazione, oltre alla concessione del porto, avrebbe fatto anche altri “favori” a Spinelli. In particolar modo quello riguardante le Colonie Bergamasche di Celle Ligure dove Spinelli sta tentando di realizzare una cittadella super lusso con appartamenti esclusivi e spiaggia privata. Il tutto in una delle zone più belle ed esclusive dell’intera Liguria.