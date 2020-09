Giovanni Toti, chi è il presidente riconfermato alla guida della Regione Liguria

Giovanni Toti è stato riconfermato alla guida della Regione Liguria: il candidato del centrodestra, leader del movimento Cambiamo, ha battuto il rivale Ferruccio Sansa secondo le proiezioni che lo danno in vantaggio.

Ma chi è il governatore riconfermato alla guida della Liguria? Di seguito, tutto quello che c’è da sapere.

Giovanni Toti, la carriera

Nato a Viareggio il 7 settembre del 1968, Giovanni Toti si trasferisce da giovane a Massa per seguire il padre, spostatosi per motivi di lavoro. Si laurea in Scienze politiche all’università statale di Milano, dopodiché – nel 1996 – entra a Mediaset per uno stage. E’ l’inizio di una grande avventura: Toti passa da Studio Aperto a Videonews, occupandosi prima di cronaca e poi di tutti i programmi di approfondimento di Mediaset. Nel frattempo diventa giornalista professionista. Nel 2010 diventa addirittura direttore di Studio Aperto, mentre nel 2012 ottiene anche la direzione del Tg4, sostituendo Emilio Fede.

Nel 2014, si interrompe il rapporto lavorativo di Toti con Mediaset: Berlusconi, infatti, lo chiama come consigliere politico. E’ così che Toti, che da giovane era stato militante del Partito socialista italiano, entra in Forza Italia. Alle elezioni europee del 2014, Toti diventa europarlamentare. Il suo mandato dura solo un anno, visto che nel 2015 è candidato per il centrodestra in Liguria. La sua vittoria contro Raffaella Paita, in una Regione considerata sempre più vicina alla sinistra, è una soddisfazione per lui. Nel 2019, Toti decide di lasciare Forza Italia e fondare “Cambiamo!”, che continua però ad appoggiare sempre il centrodestra. Adesso è candidato nuovamente alle elezioni Regionali in Liguria del 20-21 settembre 2020. Si è sempre definito un “moderatissimo”.

Vita privata

Toti è spostato con Silvia Magri, giornalista e vicedirettrice di Videonews. I due si sono conosciuti negli anni in cui l’attuale governatore della Liguria lavorava a Mediaset: lei conduceva Studio Aperto, lui era un cronista della redazione. Si sono sposati a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La coppia non ha figli.

