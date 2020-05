Coronavirus, il disastro perfetto della Liguria: la “piccola Lombardia” di cui nessuno parla

Coronavirus, la Liguria è un disastro perfetto ma nessuno ne parla

C’è una piccola regione italiana, schiacciata tra il mare e le grandi regioni del Nord ovest, in cui nelle ultime settimane si stanno creando le condizioni per il disastro politico e sanitario perfetto. Con tutti i media italiani troppo occupati (giustamente) a raccontare la catastrofe lombarda, è finita che abbiamo sottovalutato quello che stava accadendo pochi chilometri più giù, in quella ex Liguria rossa diventata in meno di cinque anni un feudo sovranista. E che oggi, nel silenzio generale, ha scalato tutte le classifiche sul Coronavirus, dove è costantemente sul podio, in alcuni casi sul gradino più alto. A raccontare la gestione fallimentare della Giunta Toti-Lega sono i numeri: impietosi. Ma anche un’antologia dell’orrore di dichiarazioni, gaffe, fake news da far concorrenza da vicino al duo Fontana-Gallera.

“SOLO UN’INFLUENZA”. Che le cose non sarebbero andate bene lo si era già intuito il 21 febbraio scorso, giorno del primo caso in Lombardia (il famoso Paziente 1 di Codogno), quando il dottor Matteo Bassetti, primario di Infettivologia dell’ospedale San Martino ed esperto scelto dalla Regione come uomo immagine dell’emergenza, dichiarava gioiosamente alle telecamere che “un virus così non ci fa paura” e di “andare d’accordo coi cinesi”. Che è un bel proposito, non c’è dubbio, ma non è esattamente quello che vorresti sentir dire da un medico agli esordi di una potenziale epidemia. Insomma, anche per Bassetti era una “semplice influenza”, nulla più. Un approccio ottimista che, in breve, lo aveva reso una star del web e – va detto – di larga parte della sinistra, in un momento in cui milioni di italiani non aspettavano altro di sentire un esperto che li rassicurasse. Meno di un mese dopo, Bassetti, il Gismondo ligure, ha cancellato con un colpo di spugna dal suo profilo Facebook tutti i link, gli articoli e le dichiarazioni in cui aveva sottovalutato la potenza del virus. E ha fatto bene perché, nel frattempo, la situazione è precipitata, in Liguria più ancora che nella maggior parte d’Italia.

RECORD NEGATIVI. Questa piccola regione, negli ultimi giorni, ha collezionato una serie di record negativi che cozzano drammaticamente con la propaganda entusiastica a cui il presidente Toti ci ha abituati. La fotografia arriva dall’ultimo report sull’emergenza Coronavirus per il mese di maggio diffuso dalla Fondazione Gimbe, che ha inserito la Liguria, insieme a Lombardia e Piemonte, tra le regioni che, allo stato attuale, non sono pronte alla riapertura.

TAMPONI. Ma a colpire di più sono i dati. Con 5,8 per cento, la Liguria è la seconda regione – appena dietro la Lombardia (6 per cento) – per percentuale di tamponi diagnostici positivi. Per trovare la terza regione classificata bisogna scendere addirittura fino al 3,8 per cento del Piemonte: un abisso. La media nazionale, tanto per essere chiari, si attesta al 2,4 per cento. Peccato che, a differenza di Lombardia e Piemonte, la Liguria esegua meno tamponi totali ogni 100mila abitanti rispetto alla media nazionale (1319 contro 1343). Tradotto? Pochissimi tamponi e un numero spropositato di positivi.

CONTAGI. Non va meglio quando ci spostiamo sull’incidenza di nuovi casi per 100mila abitanti, dove la Liguria, con 76, è sempre seconda dietro la Lombardia (96). La media italiana è di 32. E lo stesso copione si ripropone identico nella graduatoria riguardante il tasso di crescita medio settimanale dei contagi, dove, nella settimana tra il 18 e il 24 maggio, la Liguria aveva registrato lo 0,49 per cento (contro lo 0,38 per cento della Lombardia). Solo il Molise le era davanti, ma quello 0,72 per cento anomalo era legato alla vicenda di un unico, grande, focolaio.

DECESSI. Ma non finisce qui. La Liguria ha anche il triste record di decessi giornalieri in rapporto alla popolazione. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, negli ultimi dieci giorni la Liguria è stata costantemente al primo posto con punte dello 0,72 per cento, contro un trend di poco superiore allo 0,5 per cento della stessa Lombardia. La media nazionale non raggiunge lo 0,4 per cento.

CASE DI RIPOSO. Come se non bastasse, anche in Liguria, come in Lombardia, è partita un’inchiesta per epidemia dolosa che ha messo nel mirino la gestione della pandemia all’interno delle case di riposo, dove si è registrato un tasso anomalo di mortalità: il 200 per cento in più, tra febbraio e aprile, rispetto alla media dei tre anni precedenti (fonte Open). Al punto che i consiglieri regionali di opposizione del Movimento 5 Stelle hanno richiesto l’avvio di una Commissione d’inchiesta per far luce sul caso.

LE APERTURE. Di fronte a una Waterloo del genere, qualunque governatore dotato di buon senso si preoccuperebbe di chiudere il più in fretta possibile ogni possibile porta d’accesso a potenziali nuovi focolai, in entrata e in uscita. Qui in Liguria, invece, Toti è stato, insieme alla governatrice della Calabria, il primo e il più agguerrito ad andare allo scontro col governo, anticipando al 18 maggio molte delle aperture che Roma aveva previsto per il 3 giugno: in particolare, negozi, bar, ristoranti, centri sportivi, parrucchieri ed estetisti. Risultato? La seconda regione più colpita in Italia, quella che avrebbe dovuto muoversi con maggiore prudenza, è diventata addirittura apripista di quel “liberi tutti” che rischia di trasformarsi in una nuova ecatombe. E solo il buon senso di centinaia di sindaci, che si sono opposti all’ordinanza regionale, ha evitato guai peggiori. Per ora.

EMERGENZA CORONAVIRS, LA LIGURIA MAGLIA NERA. Ormai è sotto gli occhi di tutti: la Liguria è ufficialmente maglia nera italiana Covid di maggio. Al di là degli Appennini, c’è una piccola Lombardia di cui quasi nessuno parla e in cui il combinato disposto di un’età media elevata, le carenze e i tagli orizzontali alla sanità regionale degli ultimi anni e l’imprudenza dell’attuale Giunta hanno prodotto i prodromi della tempesta perfetta. Nella Genova che celebra in pompa magna il nuovo ponte e il ritorno alla normalità, si contano sulle dita di una mano le voci critiche e i giornalisti indipendenti che, da settimane, denunciano la gravità della situazione (su tutti Genova Quotidiana e Liguri tutti: il blog di Marco Preve e Ferruccio Sansa), in un clima di narcosi collettiva da far spavento, mentre le elezioni regionali sono ormai alle porte.

Da oggi esiste un nuovo caso: il caso Liguria. Lo strano caso di una regione in piena emergenza e di un presidente che taglia nastri e invita a “riaprire tutto, altrimenti, invece di morire di Covid, moriremo di fame.” Una frase che abbiamo sentito ripetere ciclicamente in questi ultimi due mesi a destra e a sinistra. Sappiamo già com’è andata a finire.

