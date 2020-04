Il nuovo ponte di Genova illuminato con il tricolore: oggi l’inaugurazione a tempo record | VIDEO

L’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova | VIDEO

L’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova progettato da Renzo Piano ha visto anche la presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Nella notte tra lunedì 27 aprile e martedì 28, il nuovo Ponte di Genova si è illuminato del tricolore.

Dopo la posa dell’ultima campata, che completa i 1067 metri della struttura, comincerà la fase conclusiva dei lavori, che dovrebbe portare a luglio all’inaugurazione definitiva del nuovo viadotto.

“Un simbolo dell’Italia che non si arrende, della Liguria che non si è mai fermata nonostante tutto, portando nel cuore le 43 vittime del Ponte Morandi — ha dichiarato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti —. L’Italia s’è desta, benvenuto ponte di Genova”.

“Questo ponte deve infiammare il nostro immaginario — ha commentato l’architetto Renzo Piano —. Consola vedere che questa opera è nata da un grande lavoro collettivo e che sia stata realizzata in tempi molto brevi. Non è un miracolo, ma la conferma che le competenze in Italia ci sono, basta dare loro spazio”.

“Vedere completata la struttura del nuovo ponte — ha dichiarato la ministra Paola De Micheli — dimostra, al di là di polemiche e slogan, che in questo tempo faticoso il governo ha saputo prendere decisioni giuste, scegliendo che cosa tenere aperto, come farlo, e cosa chiudere perché insicuro. Genova offriva le condizioni di sicurezza per andare avanti”.

A Genova il ponte Morandi, sull’autostrada A10, è crollato poco prima di mezzogiorno nella mattina di martedì 14 agosto 2018. Il crollo del viadotto di Polcevera ha causato la morte di 43 persone.

ESCLUSIVO TPI.it: Il primo video immediatamente successivo alla tragedia di Genova. Il video di una delle prime persone a giungere sul luogo del disastro dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.

