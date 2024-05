Milano, poliziotto accoltellato da un 37enne che lanciava pietre contro treni e persone: è grave

Un poliziotto è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un 37enne alla stazione di Lambrate, a Milano, che lanciava pietre le persone e i treni in transito.

L’agente, Christian Di Martino, è stato colpito con tre coltellate alla schiena. Operato d’urgenza dopo essere andato in arresto cardiaco a causa di una emorragia molto vasta, il poliziotto è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

I fatti si sono svolti intorno alla mezzanotte quando la polizia ferroviaria ha chiesto l’intervento delle volanti della Questura di Milano segnalando la presenza di un uomo molesto e in forte stato di agitazione sui binari.

Quando gli agenti sono arrivati, il 37enne era ancora in un forte stato di agitazione tanto che i poliziotti hanno usato il taser, senza effetti.

Ne è scaturita una colluttazione nel corso della quale l’uomo, un 37enne marocchino con precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, ha estratto il coltello colpendo il 35enne viceispettore di polizia con tre fendenti alla schiena.

L’agente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda mentre il 37enne è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.

“Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, segue con apprensione l’evolversi delle condizioni di salute del vice ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino che questa notte a Milano è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da numerosi fendenti sferrati da un cittadino extracomunitario, nel corso di un intervento alla stazione di Lambrate”.

Lo fa sapere il Viminale in una nota in cui si aggiunge che il ministro dell’Interno ha chiesto di far giungere ai familiari e a tutti i colleghi del poliziotto “la sua commossa vicinanza in questo momento di grande preoccupazione”.