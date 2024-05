Bimba 14enne con il cancro bullizzata, Mattarella la difende su Instagram

Una bimba di 14 anni, ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, viene bullizzata sui social perché ha il tumore. Bullismo a cui risponde con dignità e maturità. “Scusa se faccio le chemio per un tumore che neanche io ho deciso di avere”, la sua risposta.

Attorno le arriva il calore e la solidarietà di migliaia di persone che le fanno sentire che non è sola. Tra queste il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che le ha inviato il suo messaggio di vicinanza tramite Instagram: “Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella”. Così il Capo dello Stato ha voluto commentare il video della piccola che suona al pianoforte.

Asia, questo il nome della bambina, è originaria di Sala Consilina, in provincia di Salerno, ed ha una grande passione per la musica e ama trascorrere lunghe giornate suonando il piano, durante il ricovero in ospedale. I suoi video hanno commosso centinaia di migliaia di persone. Incredibilmente, però, si è attirata anche i commenti di rabbia degli haters. Una aggressione barbara e inaccettabile, stigmatizzata dalla mamma, dalla Fondazione Santobono Pausilipon, che è accanto alla piccola e la sostiene in ogni sua battaglia, da tante persone comuni e dal Presidente della Repubblica.