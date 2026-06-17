Sorelle scomparse in Abruzzo: “Alisya e Sarah Di Giacinto sono con un adulto, forse in montagna”

Alisya e Sarah Di Giacinto, le sorelle scomparse in Abruzzo, sono con un adulto: lo continua a sostenere Youssef, il fidanzato 18enne di Alisya, la sorella maggiore. Intervistato da Repubblica, il giovane ha ribadito che le due sorelle sono “con qualche persona adulta che è venuta a prenderle”. Perché “se sono uscite dalla casa di notte, è solo perché sapevano che c’era qualcuno ad aspettarle. Qualcuno che conoscono, di cui si fidano”. Le ragazze ora potrebbero essere in qualche posto “in montagna”. Youssef è stato l’ultimo a vedere le due ragazze: “Siamo usciti insieme sabato pomeriggio, io, Alisya e Sarah. Abbiamo fatto un giro in paese, erano tranquille. Poi alle sei io sono tornato qui per lavorare e loro sono andate a casa. E non so più niente”. Ma si dice “sicuro che siano con qualche persona adulta che è venuta a prenderle”.

Il giovane, comunque, nega di essere a conoscenza di un loro piano di fuga: “Io non sapevo nulla. Anche se negli ultimi giorni ogni volta che ci vedevamo sembrava che volesse dirmi qualcosa, ma non mi ha mai detto niente. Sapevo solo che avrebbero voluto tanto stare con la loro madre. E anche lei voleva stare con loro”. Youssef non sa con certezza cosa sia successo ma “sono sicuro che non sono fuggite da sole. Non lo avrebbero mai fatto. Se sono uscite dalla casa di notte, è solo perché sapevano che c’era qualcuno ad aspettarle. Qualcuno che conoscono, di cui si fidano”.