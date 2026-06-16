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Cronaca

Sorelline scomparse in Abruzzo, la rivelazione del fidanzato della 16enne: “Alisya e Sarah sono con un parente in un luogo segreto”

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Il municipio di Civitella Alfedena, il paese in Abruzzo dal quale sono scomparse le due sorelle. Credit: AGF

È la convinzione del fidanzato 18enne di una delle due ragazze scomparse

di Niccolò Di Francesco
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Le due sorelle scomparse in Abruzzo potrebbero trovarsi in un luogo segreto con un parente: ne è convinto il fidanzato 18enne di Alisya Di Giacinto, la 16enne svanita nel nulla insieme alla sorella Sarah nella notte tra sabato e domenica da una comunità educativa protetta di Civitella Alfedena, in Abruzzo. Prima di scomparire, infatti, le ragazze avrebbero portato con sé vestiti, scarpe, trucchi e altri effetti personali. Un dettaglio, quindi, che farebbe pensare a un allontanamento volontario con la complicità di qualcuno. Dagli armadi situati nelle loro stanze mancherebbero diversi oggetti personali mentre sarebbero stati ritrovati anche alcuni messaggi in codice.

Per il giovane fidanzato, le due ragazzine non si sarebbero mai allontanate da solo nel cuore della notte. “Alisya ha paura del buio e dei cani” avrebbe raccontato agli investigatori. Sul caso, inoltre, pesa la questione familiare. Lo scorso maggio, infatti, il padre aveva riottenuto la responsabilità genitoriale con la madre che si sarebbe opposta alla ripresa dei rapporti tra il genitore e le figlie. Attualmente, quindi, prende quota l’ipotesi di un allontanamento volontario mentre gli investigatori escludono un movente di natura sessuale. Il 18enne, che ha conosciuto la sua fidanzata proprio all’interno della comunità che ospitava le sorelle scomparse, ha difeso la struttura: “Non date la colpa alla struttura, non c’entra nulla”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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