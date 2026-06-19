Angela Taccia, avvocato e amica di Andrea Sempio, parla delle condizioni di salute di Daniela Ferrari, la mamma del suo assistito, ricoverato dopo un tentato suicidio dopo un’overdose di farmaci. Intervistata da La Repubblica, la legale ha dichiarato: “È stata trasferita al reparto di psichiatria, le cambieranno terapia farmacologica, non è lucidissima. Dovrebbe rimanerci una settimana o dieci giorni, sempre che accetti di restare ricoverata. Anche Andrea le ha detto: non è che non ti vogliamo a casa, ma sarebbe meglio seguire i dottori. Cosa l’ha indotta a questo gesto? Tante cose, anche il gossip per la presunta storia con il pompiere, nonostante lei, anche nelle intercettazioni, dica che sono soltanto falsità. E poi un po’ tutta questa narrazione per cui tutto quello che dice Sempio va messo in discussione, che è una famiglia di bugiardi cronici e lui un assassino designato”.

“Andrea è incazzato – ha aggiunto – I toni mediatici non si placano nemmeno di fronte al ricovero di una madre. E i social sono la fogna delle fogne. I legali di Stasi? Ho letto le loro dichiarazioni, mi sembra triste che offrano solidarietà, come fosse un dovere, per poi ricordare la morte di Nicola Stasi, il papà. Non è una gara a chi soffre di più, questa. Tutti i dolori meritano rispetto”. Nelle scorse ore Liborio Cataliotti, l’altro avvocato che assiste Andrea Sempio nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi, ha lanciato un appello “all’opinione pubblica, soprattutto a chi frequenta i social network, affinché il clima si rassereni, soprattutto laddove si parli di persone solo indirettamente coinvolte nell’indagine e che abbiano il solo torto di essere amiche o parenti di indagato, imputato o condannato”.