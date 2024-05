È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 10 maggio, in tutte le edicole

Il magazine propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata ai lati oscuri dell’industria agroalimentare. In un’intervista a TPI Giulia Innocenzi, autrice del documentario Food for Profit svela il lato oscuro dell’industria della carne. “Nel mio docu-film rivelo come le lobby del settore girano indisturbate nei palazzi delle istituzioni. E pagano i nostri rappresentanti per influenzarne le decisioni. Non fidatevi di chi a parole dice di battersi contro la crisi climatica e poi nei fatti finanzia gli allevamenti intensivi”.

La filiera che va dalle fattorie ai piatti in tavola fattura oltre 600 miliardi all’anno in Italia. Ma il settore è segnato da speculazioni e disuguaglianze. A guadagnarci davvero sono pochi grandi colossi. Ecco quanto vale il business agroalimentare.

E ancora, un’analisi sulle mani dei colossi chimici sull’agricoltura europea. A Bruxelles la Commissione sta discutendo una normativa che spalanca le porte ai nuovi Ogm. Le multinazionali sono pronte ad approfittarne. Hanno già depositato 139 brevetti. Per conquistare il mercato Ue.

Favoriscono la diffusione di malattie. Inquinano le acque. Emettono gas serra. Ecco perché le mega-stalle sono (anche) un problema sanitario. E l’Italia è maglia nera in Europa. Ecco perché l’allevamento intensivo nuoce gravemente alla salute.

Il food blogger Lorenzo Biagiarelli spiega a TPI perché ha deciso di non mangiare più la carne. “Amavo i piatti di derivazione animale. Ma poi ho capito che fanno male alla nostra salute e all’ambiente. Cambiare alimentazione si può. È inaccettabile che certi grandi chef non offrano alternative vegane”.

Qual è la linea politica dei dem sotto la guida di Elly Schlein? TPI pubblica le analisi prodotte da Demo, la Fondazione del partito guidata da Nicola Zingaretti. Prima puntata: il prof. Alessandro Rosina spiega il “welfare delle transizioni”. Ecco gli appunti per un nuovo PD.

Le società a controllo pubblico sono discariche per politici trombati. Eppure una legge del 2016 imporrebbe seri limiti al potere dei Partiti. Ma dopo cinque Governi, il Mef non ha mai scritto il decreto per attuarla. Su TPI un estratto del nuovo libro di Sergio Rizzo.

Infine, un’analisi di Francesco Bascone sulle conseguenze del disastro ucraino. L’incapacità di prevenire la guerra. L’esitazione ad armare Kiev. I ritardi produttivi. La pace mancata. E l’assurdità delle sanzioni. Due anni di conflitto hanno creato una minaccia che prima non esisteva: cementando il patto tra Russia e Cina e rischiando di spaccare l’Occidente.

