Bolzano, grande incendio nello stabilimento di Alpitronic

Un vasto incendio si è propagato nello stabilimento dell’Alpitronic, azienda leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche, che ha sede a Bolzano.

Il rogo è scoppiato intorno alle 9 di questa mattina in un’area in cui sono in corso lavori di ristrutturazione: non risultano fortunatamente né vittime né feriti mentre è stato chiuso lo spazio aereo della città.

#INFOINTERVENTO: 08.05.24 – vasto incendio in via di Mezzo ai Piani di Bolzano. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo la situazione. pic.twitter.com/Bj43yRei3u — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) May 8, 2024

Una nube di fumo è visibile da gran parte della città. “A causa di un incendio sono presenti fumi intensi. Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre, e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione” ha fatto sapere la Protezione Civile.

I vigili del fuoco, intanto, sono a lavoro per spegnere l’incendio anche se dal comune di Bolzano fanno sapere che la situazione è “sotto controllo”.