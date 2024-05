Perché i giornalisti Rai sono in sciopero: il motivo, cosa è successo

Perché i giornalisti Rai sono in sciopero oggi, 6 maggio 2024? L’Usigrai, il maggiore sindacato dei giornalisti Rai, ha indetto 24 ore di sciopero per la giornata di oggi per denunciare l’utilizzo della tv pubblica come “megafono del governo“.

I giornalisti hanno quindi diffuso un comunicato: “Domani (ogg, ndr) i giornalisti e le giornaliste della Rai, per la prima volta dopo molti anni, si asterranno totalmente dal lavoro per protestare contro le scelte del vertice aziendale che accorpa testate senza discuterne col sindacato, non sostituisce coloro che vanno in pensione e in maternità facendo ricadere i carichi di lavoro su chi resta, senza una selezione pubblica e senza stabilizzare i precari, taglia la retribuzione cancellando unilateralmente il premio di risultato”.

“In questi giorni è diventato di dominio pubblico il tentativo della Rai di censurare un monologo sul 25 Aprile, salvo poi, in evidente difficoltà, cercare di trasformarla in una questione economica. Preferiamo perdere uno o più giorni di paga, che perdere la nostra libertà, convinti che la libertà e l’autonomia del servizio pubblico siano un valore di tutti. E la Rai è di tutti”, conclude il comunicato.

La replica della Rai

Abbiamo visto perché i giornalisti Rai fanno sciopero oggi. Motivi che la Rai ha contestato. La decisione del sindacato di scioperare su motivazioni che nulla hanno a che vedere con i diritti dei lavoratori si inquadra in motivazioni ideologiche e politiche”, replicano dalla via Mazzini, sottolineando che “alcuna censura o bavaglio è stato messo sull’informazione” e invitando “l’Usigrai a cessare di promuovere fake news che generano danno all’immagine dell’azienda”.

I vertici del servizio pubblico inoltre sottolineano “l’impossibilità nell’attuale quadro economico di aprire nuovi concorsi pubblici per nuove assunzioni giornalistiche a fronte di un organico di oltre duemila unità, mentre si rendono invece necessari processi di ottimizzazione che consentano di valorizzare l’organico esistente. In questa direzione vanno le razionalizzazioni approvate dal cda Rai. Lo sciopero del sindacato Usigrai a un mese dalle elezioni europee oltre a impoverire l’offerta informativa, espone il servizio pubblico a strumentalizzazioni politiche, privando i cittadini del fondamentale diritto all’informazione, caposaldo della democrazia”.

Contro-replica

Poche ore dopo è arrivata la contro-replica dell’Usigrai: “Quando non si hanno contenuti, la si butta sull’accusa stantia di fare politica e di far circolare fake news, un’accusa gravissima nei confronti di tutti i giornalisti e le giornaliste della Rai, che punta a screditare un’intera categoria”, si legge in una nota. Il sindacato poi ha messo in fila un elenco di contestazioni: “1 – L’azienda sta già riducendo gli organici non sostituendo le uscite per pensionamento. 2 – Alle selezioni pubbliche preferisce le chiamate dirette per le prime utilizzazioni in rete. 3 – Intanto però nega il riconoscimento del giusto contratto a decine di precari della cosiddetta fase 2. 4 – La proposta aziendale sul premio di risultato sottrae ai giornalisti una parte economica riconosciuta invece agli altri dipendenti. 5 – Su censure e bavagli, basta leggere i giornali italiani e internazionali delle ultime settimane. A proposito, che fine hanno fatto i “provvedimenti drastici” annunciati dall’Ad dopo il caso Scurati?”. Infine, si legge nella nota, “chi sottrae tempo all’informazione ancora una volta è l’azienda: l’Usigrai si attiene alle regole con un comunicato di un minuto, la protervia aziendale impone una replica che dura il doppio”.