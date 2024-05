Reggio Calabria, neonata trovata morta fra gli scogli

Il corpo senza vita di una neonata è stato trovato tra gli scogli di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, non lontano dalla zona di imbarco per i traghetti diretti in Sicilia. Il ritrovamento è avvenuto nel mattino di oggi, domenica 26 maggio 2024.

Il cadavere della bambina era all’interno di una busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. A fare la drammatica scoperta è stato un pescatore, che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Sul luogo è arrivata anche la Polizia scientifica per i rilievi del caso. Sembra che lo zaino sia stato portato tra gli scogli via terra poche ore dopo il parto.

Gli inquirenti sono al lavoro per risalire all’identità della madre e per stabilire se la piccola sia morta prima o durante il parto o se invece sia deceduta dopo essere stata abbandonata.

Nelle prossime ore la Procura disporrà l’autopsia sul corpo della neonata: in base alle risultanze dell’esame, si deciderà se l’inchiesta avrà come ipotesi di reato l’occultamento di cadavere o l’omicidio.

