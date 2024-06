Chi è Andrea Piscina, lo speaker di Rtl 102.5 arrestato per aver adescato bambini online

Chi è Andrea Piscina, lo speaker di Rtl 102.5 arrestato per violenza sessuale

Speaker radiofonico di Rtl 102.5, Andrea Piscina è stato arrestato nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 con l’accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. L’uomo avrebbe adescato online minori tra i 9 e i 14 anni spingendoli a mostrarsi nudi o a compiere atti di autoerotismo davanti alla webcam.

Sul suo smartphone gli inquirenti hanno trovato oltre mille immagini e chat di contenuto pedopornografico. Secondo quanto emerso dalle indagini, Piscina attirava i bambini sulle piattaforme online Instagram e Omegle fingendo di essere un’adolescente di nome Alessia e promettendo di sbloccare la propria telecamera e farsi vedere nuda.

In una nota, l’emittente radiofonica ha preso le distanze dallo speaker, successivamente cancellando anche la sua biografia dal sito ufficiale: “Rtl 102.5 – si legge nel comunicato – ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker”. E “ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente, in attesa del lavoro della Magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia”.

Chi è Andrea Piscina

Venticinque anni, Piscina come detto lavorava a Rtl 102.5 per cui conduceva la trasmissione I Nottambuli,