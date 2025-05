Concerto primo maggio 2025: come arrivare a Piazza San Giovanni

Come arrivare a Piazza San Giovanni in Laterano (Roma) per assistere al Concerto del primo maggio 2025? Come ogni anno, il Concertone torna nuovamente in piazza e propone una scaletta ricchissima, tra cantanti e ospiti anche internazionali. Di seguito vi spieghiamo come raggiungere la location del concertone che si svolge, come da tradizione, in occasione della festa dei lavoratori.

In occasione del concerto del primo maggio 2025, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione sono le seguenti: via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tratto compreso tra piazza di Porta San Giovanni e via Domenico Fontana). Riguardo la rete di trasporto pubblico, Atac ha specificato che saranno diverse le linee bus e tram deviate nel corso della giornata del primo maggio tra cui la linea tram 8 e le linee bus 3NAV-16-51-81-85-87-360-590-792. Anche le linee 218-665 (Roma Tpl) subiranno deviazioni. Inoltre, nella notte tra l’1 e il 2 maggio, anche la rete notturna sulle linee nMA-n3d-n3s-nMC ha subito variazioni. Per quanto riguarda la metropolitana, Atac a partire dalle 15:00 chiude l’accesso alla stazione della metro A e C di San Giovanni.

Come arrivare quindi in Piazza San Giovanni a Roma per il concerto del primo maggio 2025? L’ideale è prendere la metro A e scendere a Manzoni, una fermata prima di Piazza San Giovanni, dopodiché raggiungere il concerto a piedi, poiché poco distante. L’altra alternativa, per chi parte da Anagnina, è scendere a Re di Roma e raggiungere la piazza a piedi. Per ulteriori informazioni potete controllare gli aggiornamenti in tempo reale di Atac.

Streaming e tv

Abbiamo visto come arrivare in Piazza San Giovanni per il Concerto del Primo Maggio 2025 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere in piazza San Giovanni in Laterano, sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali). L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto da Piazza San Giovanni nel mondo, dividendolo in due tranches. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.