Concerto primo maggio 2025, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le info

Quali sono le strade chiuse (e le linee bus deviate) per il Concerto del Primo Maggio 2025 in Piazza San Giovanni, a Roma? In occasione del concertone, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione saranno quelle in un’area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Fontana). Resteranno transitabili le direttrici: Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana; Nola-Santa Croce in Gerusalemme; Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia.

Dalle prime ore del mattino saranno deviate le linee 3Nav, 8Bus, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792. Al termine del concerto, entreranno in azione le squadre dell’Ama per la pulizia dell’area, operazione che si concluderà entro le 5 del 2 maggio. Saranno così deviate anche le linee notturne nMA, n3d, n3s, nMC.

L’area del concerto è servita dalla metro, con la stazione San Giovanni delle metro A e C. Da tener presente, però, che nel corso della manifestazione, per ragioni di sicurezza, in base all’affluenza, la stazione potrebbe essere temporaneamente chiusa. Nel caso, si potranno utilizzare le fermate Re di Roma e Manzoni sulla linea A e quella di piazza Lodi per la metro C. Aggiornamenti sullo stato del servizio, ed eventuali ulteriori chiusure, saranno disponibili su tutta la piattaforma di Roma Servizi per la Mobilità.

Come arrivare

Come arrivare quindi in Piazza San Giovanni a Roma per il concerto del primo maggio 2025? L’ideale è prendere la metro A e scendere a Manzoni, una fermata prima di Piazza San Giovanni, dopodiché raggiungere il concerto a piedi, poiché poco distante. L’altra alternativa, per chi parte da Anagnina, è scendere a Re di Roma e raggiungere la piazza a piedi. Per ulteriori informazioni potete controllare gli aggiornamenti in tempo reale di Atac.