Andrea Piscina, 25 anni, speaker radiofonico sull’emittente Rtl 102.5, è stato arrestato con l’accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. L’uomo avrebbe adescato online minori tra i 9 e i 14 anni spingendoli a mostrarsi nudi o a compiere atti di autoerotismo davanti alla webcam.

Sul suo smartphone gli inquirenti hanno trovato oltre mille immagini e chat di contenuto pedopornografico. Secondo quanto emerso dalle indagini, Piscina attirava i bambini sulle piattaforme online Instagram e Omegle fingendo di essere un’adolescente di nome Alessia e promettendo di sbloccare la propria telecamera e farsi vedere nuda.

Una delle vittime – la prima a essere stata identificata dagli investigatori – sarebbe stata circuita non sul web, ma nell’ambito della polisportiva in cui l’uomo fa l’allenatore di calcio giovanile (Piscina è a contatto con i bambini anche nell’oratorio di una congregazione religiosa). Si tratta di un ragazzino di 12 anni: nell’estate 2023 la madre aveva notato un cambio di umore nel figlio, sempre più spesso chiuso in bagno con il telefono, e aveva sporto denuncia.

Le indagini sono state condotte dall’Unità investigazioni e prevenzione Nucleo Crimini Informatici e Telematici della Polizia Locale di Milano e coordinate dalla pubblico ministero meneghina Giovanni Tarzia.

Tra metà 2021 e metà 2023, l’indagato avrebbe utilizzato sempre lo stesso tipo di approccio online: “Sto andando in doccia, cerco uno per sbloccare la cam e mostrarmi nuda, se vi va top, se no cerco un altro. Sorry se vado dritta”, scriveva per attirare l’attenzione dei minori.

Piscina era stato già perquisito nelle scorse settimane. Poco prima della visita delle forze dell’ordine, avrebbe cancellato tutte le chat e le videochiamate, ma gli investigatori sono riusciti a recuperare le immagini incriminate.

Su Rtl 102.5 l’uomo conduce la trasmissione quotidiana I Nottambuli, che ora è stata sospesa. In una nota, l’emittente radiofonica prende le distanze dallo speaker: “Rtl 102.5 – si legge nel comunicato – ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker”. E “ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente, in attesa del lavoro della Magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia”.

