Emergono nuovi agghiaccianti dettagli sull’omicidio di Ilaria Sula, la 22enne che era stata dichiarata scomparsa a Roma dal 25 marzo scorso e che è stata uccisa dal suo ex fidanzato Mark Antony Samson (qui il suo profilo), il quale ha confessato il delitto: a rivelarli è stato proprio il papà della vittima. Raggiunto da Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 2 aprile, Flamur Sula ha rivelato di aver ricevuto un abbraccio da quello che poi si è scoperto essere il killer di sua figlia. “Sabato siamo andati a fare la denuncia di scomparsa. Poi, domenica, abbiamo incontrato in questura il ragazzo di mia figlia, non sapevamo che si erano lasciati. Ci ha detto che gli dispiaceva tanto, che era preoccupato per la scomparsa. Sembrava tranquillo, mi ha dato anche un abbraccio” ha dichiarato l’uomo all’inviata Veronica Briganti.

“Mi ha anche abbracciato”: Il padre di Ilaria Sula sull’ex fidanzato prima della confessione. “Ha detto che era dispiaciuto e preoccupato”. Ha continuato a mandare dal cellulare della studentessa messaggi a genitori, amiche e sui social.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/jXN8NmQMpt — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 2, 2025

Il giovane, dunque, dopo aver ucciso la sua ex fidanzata ha anche finto il suo dispiacere e il suo dolore al fine di costruirsi un alibi e allontanare i sospetti sulla sua persona. Oltre all’abbraccio al padre, infatti, Mark Antony Samson ha risposto ad alcuni messaggi dal cellulare di Ilaria Sula facendo credere che lei fosse ancora viva ed è andato dalle coinquiline dell’ex fidanzata per far finta di cercarla.