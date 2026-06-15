Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Alberto Stasi libero, la mamma Elisabetta Ligabò: “Sollievo che non riesco a descrivere”

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Ho vissuto ogni giorno con il fiato sospeso": le prime parole della mamma di Stasi dopo la sua liberazione

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Alberto Stasi è libero: sabato scorso, infatti, il 41enne è uscito dal carcere per l’affidamento in prova ai servizi sociali dopo la condanna a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. “Ho vissuto ogni giorno con il fiato sospeso, cercando di restare forte anche quando la forza sembrava non esserci più. Questi mesi sono stati una prova durissima, qualcosa che segna profondamente una madre” sono le prime parole pronunciate al Corriere della Sera da Elisabetta Ligabò, la mamma di Alberto Stasi. “Vedere mio figlio uscire e poterlo finalmente riabbracciare è un sollievo che non riesco a descrivere a parole” ha aggiunto.

E ancora: “È un momento che aspettavo con tutto il cuore. Spero che da qui possa iniziare per lui un percorso nuovo, più sereno, più giusto, più umano. Ringrazio sinceramente tutte le persone che ci hanno sostenuto in silenzio, con rispetto e affetto”. In attesa di ulteriori sviluppi giudiziari, come la revisione del processo che lo ha visto condannato per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara Poggi, Elisabetta Ligabò chiede “soltanto di poter proteggere questo momento fragile per la nostra famiglia e di permetterci di ritrovare un po’ di pace”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Andrea Sempio senza stipendio da due mesi, il legale: "Ci paga solo i rimborsi"
Cronaca / Ex Machina: a Ivrea tre giorni per ripensare il futuro tra tecnologia, lavoro e comunità
Cronaca / Generazione schermo: dentro la nuova solitudine digitale
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Andrea Sempio senza stipendio da due mesi, il legale: "Ci paga solo i rimborsi"
Cronaca / Ex Machina: a Ivrea tre giorni per ripensare il futuro tra tecnologia, lavoro e comunità
Cronaca / Generazione schermo: dentro la nuova solitudine digitale
Cronaca / Pier Silvio Berlusconi sul suo incidente: "Poteva essere una tragedia"
Cronaca / Sorelline scomparse in Abruzzo, ipotesi rapimento: “Escluso siano scappate da sole”
Cronaca / Magnifica humanitas ai raggi X: cosa dice la prima Enciclica di Papa Leone XIV dedicata all’intelligenza artificiale
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi: illeso
Cronaca / Belen Rodriguez, il legale smentisce: "Nessuna omissione di soccorso"
Cronaca / Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto: “Non ha commesso il fatto”
Ricerca