Alberto Stasi è libero: sabato scorso, infatti, il 41enne è uscito dal carcere per l’affidamento in prova ai servizi sociali dopo la condanna a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. “Ho vissuto ogni giorno con il fiato sospeso, cercando di restare forte anche quando la forza sembrava non esserci più. Questi mesi sono stati una prova durissima, qualcosa che segna profondamente una madre” sono le prime parole pronunciate al Corriere della Sera da Elisabetta Ligabò, la mamma di Alberto Stasi. “Vedere mio figlio uscire e poterlo finalmente riabbracciare è un sollievo che non riesco a descrivere a parole” ha aggiunto.

E ancora: “È un momento che aspettavo con tutto il cuore. Spero che da qui possa iniziare per lui un percorso nuovo, più sereno, più giusto, più umano. Ringrazio sinceramente tutte le persone che ci hanno sostenuto in silenzio, con rispetto e affetto”. In attesa di ulteriori sviluppi giudiziari, come la revisione del processo che lo ha visto condannato per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara Poggi, Elisabetta Ligabò chiede “soltanto di poter proteggere questo momento fragile per la nostra famiglia e di permetterci di ritrovare un po’ di pace”.