Mark Antony Samson (qui il suo profilo) ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma dal 25 marzo scorso. È stato proprio lui, a quanto si apprende, a indicare agli inquirenti il luogo dove aveva gettato la valigia con all’interno il cadavere della ragazza, rinvenuta in un dirupo a Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale. “Ho buttato il suo telefono in un tombino a Roma e ho caricato il suo corpo in auto portandolo a Poli” ha dichiarato il giovane alla pm Maria Perna, così come riporta il Corriere della Sera.

Gli investigatori sono arrivati a lui grazie alle analisi dei tabulati e delle celle telefoniche: il killer, infatti, avrebbe usato il telefono della vittima per postare storie sul profilo Instagram di Ilaria Sula e inviare alcuni messaggi facendo credere che la ragazza fosse viva. Di famiglia filippina ma nato in Italia, Samson aveva avuto una relazione con la vittima durata circa un anno. Il 23enne, ora, dovrà rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

“Non riusciamo a darci una spiegazione. Perchè lo ha fatto? Non capiamo perché lo ha fatto, lo sa solo lui” ha dichiarato Leon, il fratello minore di Ilaria Sula. “Ho parlato con Ilaria l’ultima volta due settimane fa perché era venuta a trovarci a Terni. Era tranquilla e non mi ha parlato di problemi. Poi solo messaggi, ma non sono sicuro che li abbia scritti lei”. E su Mark Antony Samson afferma: “Lui lo conoscevo, sono stati un anno insieme ma si erano lasciati”.