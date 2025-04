Trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma: fermato l’ex fidanzato

È finita in tragedia la ricerca di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma dal 25 marzo scorso: il cadavere della ragazza, infatti, è stato trovato all’interno di una valigia gettata in un dirupo a Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale. L’ex fidanzato, un ragazzo di origini filippine, è stato fermato ed è attualmente sotto interrogatorio: secondo le prime informazioni il ragazzo avrebbe accoltellato più volte la 22enne prima di chiuderla in una valigia cercando, così, di disfarsi del corpo. Non è escluso che sia stato proprio lui a indicare il luogo del ritrovamento della vittima. Le accuse, al momento, sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Di Ilaria Sula si erano perse le tracce il 25 marzo scorso: la 22enne era uscita dal suo appartamento che condivideva con altre coinquiline in zona Furio Camillo e da allora non aveva più risposto ai messaggi Whatsapp. Secondo gli accertamenti della polizia la ragazza, prima di sparire nel nulla, avrebbe fatto un passaggio nel quartiere Africano. Originaria di Terni, Ilaria Sula studiava Statistica all’università La Sapienza di Roma. “È uscita di casa alle 21.30 di martedì 25 marzo, senza salutare, non ha detto a nessuno dove andava. Non ci abbiamo visto nulla di strano. Però da allora non l’abbiamo più vista né sentita” avevano raccontato le coinquiline agli inquirenti.