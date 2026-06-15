Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:08
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio senza stipendio da due mesi, il legale: “Ci paga solo i rimborsi”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Non è chiaro se sia in aspettativa oppure se sia stato licenziato

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Andrea Sempio non percepisce lo stipendio da due mesi: lo ha rivelato il suo avvocato, Liborio Cataliotti, che, insieme alla collega Angela Taccia, segue l’indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. “Non prende lo stipendio e per questo ho rifiutato un pagamento che Andrea Sempio voleva fare. Lui è sempre molto attento a questo aspetto, ma le spese legali e per i consulenti in questo momento possono aspettare. A noi avvocati paga solo i rimborsi” ha dichiarato il legale, che non ha specificato se Sempio, impiegato in un negozio di telefonia al centro commerciale di Montebello della Battaglia, sia stato licenziato o se sia in aspettativa non retribuita dopo aver già accumulato periodi di aspettativa, ferie e trasferimenti tra varie sedi.

Nel frattempo, come riporta Il Messaggero, la difesa di Andrea Sempio starebbe raccogliendo testimonianze sulle calzature che l’amico di Marco Poggi indossava all’epoca dell’omicidio di Chiara. “Abbiamo un elenco di testimoni che affermano come già allora Andrea Sempio portasse il 44 e modelli specifici di scarpe” afferma l’avvocato Cataliotti. Il consulente della difesa, Palmegiani, invece, spiega: “Sia il 42 che il 43 non sono nemmeno lontanamente compatibili, come calzata, con il piede di Sempio. L’aspetto rilevante è la suola, prodotta dalla Margon. Secondo Cataliotti, la suola di impronta a pallini, rinvenuta sul luogo del delitto e attribuita ad Alberto Stasi nella prima inchiesta, “porterà all’esclusione di Sempio”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Ex Machina: a Ivrea tre giorni per ripensare il futuro tra tecnologia, lavoro e comunità
Cronaca / Generazione schermo: dentro la nuova solitudine digitale
Cronaca / Pier Silvio Berlusconi sul suo incidente: "Poteva essere una tragedia"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Ex Machina: a Ivrea tre giorni per ripensare il futuro tra tecnologia, lavoro e comunità
Cronaca / Generazione schermo: dentro la nuova solitudine digitale
Cronaca / Pier Silvio Berlusconi sul suo incidente: "Poteva essere una tragedia"
Cronaca / Sorelline scomparse in Abruzzo, ipotesi rapimento: “Escluso siano scappate da sole”
Cronaca / Magnifica humanitas ai raggi X: cosa dice la prima Enciclica di Papa Leone XIV dedicata all’intelligenza artificiale
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi: illeso
Cronaca / Belen Rodriguez, il legale smentisce: "Nessuna omissione di soccorso"
Cronaca / Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto: “Non ha commesso il fatto”
Cronaca / Belen Rodriguez denunciata per omissione di soccorso: “Ritirata la patente, rischia il processo”. Il legale della showgirl smentisce: “Notizie false”
Ricerca