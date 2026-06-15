Non è chiaro se sia in aspettativa oppure se sia stato licenziato

Andrea Sempio non percepisce lo stipendio da due mesi: lo ha rivelato il suo avvocato, Liborio Cataliotti, che, insieme alla collega Angela Taccia, segue l’indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. “Non prende lo stipendio e per questo ho rifiutato un pagamento che Andrea Sempio voleva fare. Lui è sempre molto attento a questo aspetto, ma le spese legali e per i consulenti in questo momento possono aspettare. A noi avvocati paga solo i rimborsi” ha dichiarato il legale, che non ha specificato se Sempio, impiegato in un negozio di telefonia al centro commerciale di Montebello della Battaglia, sia stato licenziato o se sia in aspettativa non retribuita dopo aver già accumulato periodi di aspettativa, ferie e trasferimenti tra varie sedi.

Nel frattempo, come riporta Il Messaggero, la difesa di Andrea Sempio starebbe raccogliendo testimonianze sulle calzature che l’amico di Marco Poggi indossava all’epoca dell’omicidio di Chiara. “Abbiamo un elenco di testimoni che affermano come già allora Andrea Sempio portasse il 44 e modelli specifici di scarpe” afferma l’avvocato Cataliotti. Il consulente della difesa, Palmegiani, invece, spiega: “Sia il 42 che il 43 non sono nemmeno lontanamente compatibili, come calzata, con il piede di Sempio. L’aspetto rilevante è la suola, prodotta dalla Margon. Secondo Cataliotti, la suola di impronta a pallini, rinvenuta sul luogo del delitto e attribuita ad Alberto Stasi nella prima inchiesta, “porterà all’esclusione di Sempio”.