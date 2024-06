Un uomo italiano di 48 anni è stato arrestato per omicidio aggravato dopo essersi presentato dai Carabinieri con il cadavere della moglie nel suo furgone parcheggiato all’esterno della caserma. È accaduto nella serata di ieri, lunedì 10 giugno, a Modena.

È stato lo stesso assassino ad autodenunciarsi. La vittima è una donna di 40 anni italiana di origini russe. I militari hanno trovato il suo corpo rannicchiato nel bagagliaio della vettura: il capo era coperto da un sacchetto nero di plastica stretto al collo con un filo elettrico plastificato. Rimosso il sacchetto, è stata trovata una cintura stretta al collo.

Dalle prime indagini svolte dai Carabinieri è emerso che la coppia si stava separando ed era in corso una battaglia legale per l’affidamento dei due figli minori.

In particolare, l’anno scorso la donna aveva chiesto e ottenuto dall’autorità giudiziaria di Innsbruck, in Austria, una procedura per ottenere l’affidamento prevalente dei bambini con diritto di visita per il padre.

Nel gennaio di quest’anno il marito aveva avviato a Modena una procedura per la separazione giudiziale con addebito a carico della donna, contestando la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria austriaca. E la donna aveva risposto facendo domanda a Innsbruck per l’affidamento esclusivo dei figli.

I Carabinieri sono al lavoro per accertare la dinamica del femminicidio e il suo esatto movente. Nel frattempo, l’assassino è stato condotto nel carcere di Modena.

LEGGI ANCHE: Omicidio Giulia Tramontano, disposta la perizia psichiatrica per Impagnatiello: “Non penso di essere pazzo”