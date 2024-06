A Vittoria, in provincia di Ragusa, un uomo di 39 anni ha dato fuoco alla casa in cui stavano dormendo la madre, il padre e le due sorelle. La madre Mariam, 55 anni, e la sorella Sameh, 34 anni, sono morte nell’incendio, mentre il padre Kamel, 57 anni, e l’altra sorella Oumaima, 19 anni, sono ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania.

È accaduto nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno. Il trentenne, di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla Polizia nelle ore seguenti alla stazione degli autobus di Vittoria. Le accuse a suo carico sono omicidio plurimo volontario premeditato aggravato e tentato omicidio.

Secondo quanto riporta la testata locale Meridio News, l’uomo – che soffrirebbe di problemi psichici – voleva sterminare l’intera famiglia, arrivata dalla Tunisia diversi anni e residente da tempo a Vittoria (il padre lavora in un’azienda agricola nel ragusano).

Il trentenne avrebbe ammucchiato una serie di pneumatici davanti alla casa e avrebbe appiccato l’incendio utilizzando uno straccio imbevuto di liquido infiammabile.

Dopo aver dato fuoco all’abitazione, si sarebbe dato alla fuga, salvo poi essere fermato dalle forze dell’ordine. Il rogo è stato spento dai Vigili del fuoco, ma l’immobile è andato distrutto.

La madre e la sorella sono morte in ospedale dopo ore di agonia, mentre ora si teme per condizioni del padre e della sorella minore, che hanno ustioni gravi sul 40% del corpo. Nei prossimi giorni la sorella Oumaima avrebbe dovuto svolgere l’esame di maturità nel liceo linguistico Mazzini di Vittoria.

LEGGI ANCHE: Adescava bambini online fingendosi “Alessia”: arrestato speaker di Rtl 102.5