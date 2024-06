È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 14 giugno, in tutte le edicole

Il magazine propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Un software per identificare edifici e infrastrutture da abbattere. Uno per stilare la lista dei sospetti da eliminare. Un altro per seguirli fino a casa e ucciderli. Così l’intelligenza artificiale ha aiutato Israele a distruggere Gaza per combattere Hamas.

Droni che sparano da soli. Software che identificano bersagli in autonomia. E nuove tattiche che non prevedono interventi umani. Dall’Ucraina al Medio Oriente gli eserciti sono diventati sempre più tecnologici. Ma così rischiamo di perdere il controllo dei conflitti. Ecco quali sono i pericoli della nuova era della guerra digitale.

E ancora, treni-laboratorio, robot. algoritmi, satelliti e sensori. L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il settore ferroviario. E consente di prevenire guasti e anomalie. Arrivando dove l’occhio umano non può arrivare. Ecco come i Data Analytics rivoluzionano la mobilità.

In un approfondimento, inoltre, spieghiamo perché nessuno vuole davvero scaricare Putin. Una No-Fly Zone sull’Ucraina. Altre armi. Più fondi a Kiev. Zelensky ritiene che il sostegno dell’Occidente debba essere maggiore. Anche perché “tutti tengono la porta socchiusa” alla Russia. E una vittoria di Mosca provocherebbe “una spaccatura tra Europa e Usa”.

Analisi di un conflitto eterno, quello tra Israele e Palestina. La guerra in corso tra Israele e i palestinesi va avanti da quasi 80 anni. Nessuna proposta diplomatica ha funzionato. Come mostra la catastrofe di Gaza, le ostilità sono sempre state contenute. Ma mai risolte. E l’attuale governo di Tel Aviv non fa eccezione.

Cattolici filo-palestinesi. Protestanti filo-israeliani. L’Irlanda del Nord rivive lo scontro ideologico (e religioso) che infiamma la Terra Santa per la guerra a Gaza. Reportage da Belfast, specchio del conflitto in Medio Oriente.

E ancora, un’analisi sulla Cina attraverso un’intervista all’esperto Francesco Maringiò che a TPI spiega le strategie e le prossime mosse del Dragone: “Su Ucraina e Medio Oriente la posizione del Pcc è la stessa. Il dialogo tra Biden e Xi è positivo. Ma escludere la Cina da progetti scientifici e tecnologici può essere un errore”.

Infine un estratto di un libro su Giacomo Matteotti, l’uomo che avrebbe cambiato la storia della sinistra italiana. Fu l’iniziatore di una visione moderna della socialdemocrazia. Da una parte la lotta di classe. Dall’altra la piena accettazione del metodo democratico. Nessuno dopo di lui ha saputo portare avanti quel disegno riformista.

