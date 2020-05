Gallera tre ore dai pm di Bergamo: “Sulla zona rossa aspettavamo il governo”. Salvini: “Azzerare il Csm”

Gallera e la zona rossa: “Aspettavamo il governo”

Continua il lavoro della magistratura per far luce sulla gestione dell’emergenza Coronavirus il Lombardia e in particolare sulla vicenda della mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Ieri pomeriggio l’assessore al welfare e alla sanità Giulio Gallera si è presentato alla Procura di Bergamo per rispondere come persona informata dei fatti alle domande dei magistrati. “È un atto dovuto – ha detto all’uscita -. La magistratura sta approfondendo e noi siamo informati sui fatti. Non sono preoccupato”.

Ad attenderlo all’esterno degli uffici giudiziari c’era il vicesindaco di Valbondione Walter Semperboni che ne ha chiesto le dimissioni immediate protestando in strada. Gallera ha risposto al pool dei pm coordinato dal procuratore Maria Cristina Rota che indaga sulla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano e sulla gestione dei pazienti nelle Rsa. Domani sarà la volta del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Noi aspettavamo Roma, fino all’inizio di marzo avevamo sempre proceduto d’accordo con il governo su quel tipo di provvedimenti”, avrebbe detto Gallera ai magistrati sulla mancata istituzione della zona rossa, che invece a Codogno in provincia di Lodi, era scattata appena un giorno dopo la scoperta del paziente 1. L’assessore ai pm, stando a quanto trapelato, avrebbe confermato che già a partire dal 23 febbraio, quindi a inizio emergenza, tutti gli indici di contagio erano elevatissimi in quell’area. I magistrati avrebbero acquisito notizie che l’assessore avrebbe confermato, sul dato che la maggior parte delle persone ricoverate ad Alzano erano residenti proprio a Nembro, il comune confinante. Gallera ha poi specificato di aver verificato tempo dopo che anche la Regione avrebbe potuto procedere alla chiusura di sua iniziativa.

Più nel dettaglio, l’assessore avrebbe ribadito quanto già affermato in alcune interviste, sostenendo che la Regione Lombardia non ha proceduto all’istituzione della zona rossa nella Bergamasca perché quando il 5 marzo sono arrivate le camionette dell’esercito, era convinta procedesse il governo. Alcune settimane dopo, poi, Gallera rivelò che ci si era resi conto che esisteva una legge che permetteva anche alla Regione di procedere con la creazione della zona rossa.

Ieri non sono trapelate invece dichiarazioni dell’assessore su un altro aspetto della storia, le possibili pressioni del mondo economico contro la chiusura della Val Seriana, dove si concentrano aziende con fatturati importanti. Con Fontana oggi sarà ascoltato anche Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia.

Salvini: “Azzerare il Csm”

Intanto a livello nazionale la Lega si fa protagonista di un nuovo aspro scontro in materia di giustizia, con Matteo Salvini che, intervenendo sul caso Palamara, chiede di azzerare il Csm. In un’intervista a ‘Studio 24’ su Rai News 24 il leader del Carroccio dice: “Un disegno della magistratura contro la Lega? Non sono un complottista. Mi limito a leggere le intercettazioni e mi chiedo se sia normale. Mi domando cosa si aspetti ad intervenire e cosa si aspetti ad azzerare il Csm”, un chiaro riferimento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Quel 23 febbraio ad Alzano Lombardo: così Bergamo è diventato il lazzaretto d’Italia (Parte I inchiesta di Francesca Nava su TPI) / 2. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata (Parte II inchiesta di Francesca Nava su TPI) / 3. Quelle migliaia di vittime che potevamo risparmiarci con la zona rossa ad Alzano e Nembro: i dati che certificano una tragedia

4. “Quel 7 marzo a Bergamo: strade affollate e tutto aperto”: videoreportage di Selvaggia Lucarelli alla vigilia dell’inferno / 5. Bergamo, così vengono curati i pazienti da Coronavirus: sistemati anche nei corridoi. Il video dentro il Pronto Soccorso / 6. “Non vogliamo leggere le tue cazzate”: così rispose la Regione Lombardia, il 22 febbraio, alla segnalazione di creare ospedali ad hoc da Covid-19 per isolare i pazienti e fermare il contagio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti In Lombardia non sanno fare i calcoli: dopo Gallera, ecco la gaffe sul Covid dell'assessore Rizzoli (di S. Lucarelli) Sala, nella polemica con Solinas ricordati dell'esodo dei milanesi in piena pandemia (di P.L. Sevolta) Roma, consigliere Pd bestemmia durante il Consiglio in streaming