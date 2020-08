Liguria, il patto Pd-M5S rischia il flop: Toti domina nei sondaggi

Sondaggi politici elettorali, Regionali Liguria: Toti avanti con il 60%

Si avvicinano le elezioni Regionali in Liguria del 20-21 settembre e, quando mancano ormai poche settimane, stando agli ultimi sondaggi politici elettorali il candidato di centrodestra e governatore uscente, Giovanni Toti, è nettamente in vantaggio sugli avversari. Secondo le proiezioni, realizzate da Winpoll per Il Sole 24 Ore, non dà i suoi frutti la candidatura di Ferruccio Sansa, sostenuto dagli alleati di Governo del Pd e del M5s. Molto indietro, invece, il candidato di Italia Viva e +Europa Aristide Massardo. Il sondaggio è stato realizzato su un campione di mille cittadini liguri, con tipologia mista, il 24 e 25 agosto scorsi.

Elezioni regionali Liguria, il sondaggio Winpoll

Secondo le stime, Toti verrebbe confermato governatore della Liguria con il 60,1 per cento delle preferenze, contro il 34,4 per cento di Sansa. Massardo rimane invece fermo al 4,3 per cento. I sondaggi prevedono dunque una sconfitta netta per il candidato dem e pentastellato, mentre la coalizione di centrodestra a sostegno di Toti confermerebbe il suo peso all’interno della Regione.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto delle liste, la più votata sarebbe quella della Lega, con il 25,7 per cento delle preferenze. Il Pd sarebbe la seconda lista, con il 17,1 per cento. Entrambi i partiti sarebbero però in calo rispetto alle scorse elezioni europee. Buoni numeri anche per la lista di Fratelli d’Italia, con il 12,5 per cento, davanti al Movimento Cinque Stelle (11,2 per cento). Bene anche la lista Cambiamo, movimento creato da Toti, con il 10,6 per cento. Indietro, invece, Forza Italia (6,9 per cento), Lista Sansa (3,5 per cento), Italia Viva (2,8 per cento), Sinistra italiana-Linea condivisa (2,7 per cento) e +Europa (2 per cento).

Interessante, a questo proposito, è analizzare i flussi elettorali rispetto alle elezioni europee. Tra gli elettori del Pd, 4 su 10 non sono intenzionati a votare Sansa: piuttosto, preferiscono astenersi. Un elettore del M5s su due voterà per il proprio candidato: il 15 per cento si asterrà e il 35 per cento appoggerà addirittura Toti. Numeri che devono far riflettere su due elementi: non solo la validità del candidato, ma anche quella della coalizione tra le due anime dell’attuale governo italiano.

Gli elettori hanno espresso anche un giudizio sull’amministrazione uscente, guidata da Toti. Il giudizio è “abbastanza positivo” per il 48 per cento degli intervistati, “molto positivo” per il 22 per cento, “abbastanza negativo” per il 15 per cento e “molto negativo” per il 5 per cento. Una buona soddisfazione anche per la gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della Regione Liguria: si dice abbastanza soddisfatto il 50 per cento, molto soddisfatto il 15, poco soddisfatto il 23 e per nulla soddisfatto il 12.

Il referendum costituzionale

Ma il 20 e 21 settembre, in Liguria come in tutto il resto d’Italia, si voterà anche per il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. Secondo i sondaggi, il 60 per cento dell’elettorato ligure è orientato a votare a favore del taglio, mentre il 40 per cento è contrario. Tra gli elettori, quelli di Fi, Fdi, Pd e Lega sono leggerissimamente spostati verso il “Sì”, mentre quelli del M5s sono quasi all’unanimità (97 per cento) a favore del “Sì”.

