Sondaggi politici elettorali oggi 1 maggio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato da Euractiv, basato sui dati di Europe Elects, in vista delle elezioni europee Fratelli d’Italia è data al 28% con 23 seggi (ne aveva ottenuti 5 nel 2019, uno lo aveva conquistato dopo la Brexit e ora ne conta 10), il Pd al 20% (17 seggi contro i 19 presi nel 2019 e ora scesi a 14), il M5s viene dato al 16% (tornerebbe ai 14 seggi presi cinque anni fa ma che nel corso della legislatura si erano ridotti a 5 per le fuoriuscite), Forza Italia prenderebbe l’8% (7 seggi contro i 6 del 2019, più uno acquisito dopo la Brexit, e i 10 attuali), a cui va aggiunto il seggio per le minoranze assegnato a Südtiroler Volkspartei (sempre del gruppo Ppe).

La Lega rimarrebbe di poco sopra Forza Italia, ma scendendo al 9% prenderebbe lo stesso numero di seggi dei forzisti: 7. Un brusco calo rispetto al 34% del 2019 risultato che gli aveva conferito 28 seggi, a cui ne va aggiunto uno acquisito dopo la Brexit, fino ai 23 di ora), Stati Uniti d’Europa prenderebbe il 5% pari a 4 seggi, di cui 3 a Italia Viva e uno a Più Europa.

Infine, Alleanza Verdi e Sinistra supererebbe la soglia di sbarramento e porterebbe a casa 2 seggi per i Verdi e uno per Sinistra italiana. Oggi nella famiglia liberale di Renew si contano 4 eurodeputati, uno di Italia Viva, 2 di Azione e uno indipendente, tutti subentrati da altre liste nel corso della legislatura. Avs ha invece tre eurodeputati, anche loro eletti in altre liste cinque anni fa. Nel 2019 l’Italia spettavano 73 eurodeputati, saliti a 76 dopo l’uscita del Regno Unito dall’Ue. Quest’anno il numero totale degli eurodeputati eletto in Europa è salito dal 705 a 720 ma per l’Italia, non essendoci aumenti demografici, è rimasto invariato a 76.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.