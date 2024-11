Sondaggi politici elettorali oggi 5 novembre 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Calano sia Fdi che Pd, stabile il Movimento 5 Stelle: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7.

Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia, che resta saldamente il primo partito, cala dello 0,3 per cento arretrando, così, al 29,4%.

Non ne approfitta il Partito Democratico che anzi scende al 22,3% dopo una flessione dello 0,2 per cento rispetto al sondaggio della settimana scorsa.

Il Movimento 5 Stelle è stabile all’11,6 per cento, mentre crescono sia Forza Italia che la Lega. Gli azzurri guadagnano lo 0,1% e salgono, così, all’8,9 per cento inseguiti dal Carroccio all’8,8%.

Verdi/Sinistra Italiana cala dello 0,2 per cento e arretra al 6,5%, mentre, tra gli altri partiti minori, crescono dello 0,2% sia Azione che Italia Viva, ora rispettivamente al 2,6 e 2,4%.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.