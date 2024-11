Sondaggi politici elettorali oggi 7 novembre 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il 17 e 18 novembre si svolgeranno le elezioni regionali in Umbria ed Emilia-Romagna: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi politici elettorali a due settimane dal voto.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, sembrerebbe essere scontata una vittoria del centrosinistra. Secondo una rilevazione di Bidimedia per il gruppo Citynews, infatti, il candidato del centrosinistra, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, è accreditato al 56% contro il 42,5% della candidata del centrodestra Elena Ugolini.

Sulla stessa lunghezza d’onda un recente sondaggio dell’istituto Noto che dava De Pascale in una forbice tra il 50 e il 54% contro il 42-46 della sfidante.

Diverso il discorso in Umbria dove la partita è molto più aperta e potrebbe essere decisa negli ultimi giorni di campagna elettorale.

L’istituto Noto, infatti, dà in vantaggio la governatrice uscente del centrodestra Donatella Tesei di circa due punti percentuali sulla candidata del centrosinistra Stefania Proietti.

Secondo Swg, invece, proprio la candidata del centrosinistra sarebbe in vantaggio sulla Tesei con una forbice che varia tra il 47 e il 51% contro il 45,5-49,5% dell’esponente del centrodestra.

Un sondaggio pubblicato dal Corriere dell’Umbria precedentemente, invece, dava in vantaggio la governatrice uscente di circa 2 punti percentuali sulla sfidante.

