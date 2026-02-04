L'europarlamentare lascia intendere che starà fuori dalla coalizione che regge l'esecutivo. Secondo una rilevazione di Youtrend, Futuro Nazionale ha un consenso potenziale del 4,2%, drenando preferenze in particolare a Fratelli d'Italia e Lega

Con il suo nuovo partito Futuro Nazionale, Roberto Vannacci lascia intendere che farà opposizione al Governo Meloni da destra. Annunciando l’uscita dalla Lega, l’europarlamentare ha pubblicato sui social una serie di slide in cui illustra i punti centrali e gli obiettivi su cui si basa la sua iniziativa in solitaria.

“L’Italia è una polveriera pronta a deflagrare”, scrive: “È un Paese in trepidante attesa colmo di energia trattenuta. Esiste una parte, viva, vasta e profonda della cittadinanza che non si riconosce più in una dialettica timida, fatta di tinte spente e volti smorti, di braccia basse e calici annacquati, di linguaggi misurati e vie di mezzo. Di tutto questo – osserva l’ex generale – gli italiani sono stufi. Non a caso, gli italiani di destra non votano più”.

“C’è destra e destra”, prosegue Vannacci: “L’unica che avrà davvero qualcosa da dire nelle sfide dei prossimi anni è quella capace di essere sé stessa. È per questo che la mia Destra è diversa da quella che qualcuno propone o che qualcun altro si rassegna a rappresentare”. E ancora: “Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci”.

Sono parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni: l’ex generale dell’Esercito punta a farsi portavoce di quell’elettorato di destra estrema deluso dalle politiche del Governo Meloni, in particolare quelle a sostegno dell’Ucraina nella guerra contro la Russia. Secondo un retroscena de La Stampa, dietro l’iniziativa di Vannacci c’è la regia di Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump e stratega del movimento “Maga” negli Stati Uniti.

A poco più di un anno dalle elezioni politiche, la domanda cruciale allora è: quanti voti può drenare Futuro Nazionale dall’attuale coalizione di centrodestra? Una prima risposta arriva da un sondaggio condotto da Youtrend per SkyTg24: secondo la rilevazione, il partito di Vannacci raccoglierebbe il 4,2% dei consensi, superando l’attuale soglia di sbarramento del 3%.

Il nuovo partito sottrarrebbe l’1,1% dei voti a Fratelli d’Italia, lo 0,9% alla Lega e lo 0,2% a Forza Italia. Il resto arriverebbe da sostenitori di altri movimenti, come Democrazia Sovrana e Popolare, e dal popolo degli astenuti.

Sempre stando al sondaggio di Youtrend, il 22,9% degli elettori potenziali di Futuro Nazionale provengono da Fratelli d’Italia, il 18,3% della Lega, l’8% da Democrazia Sovrana e Popolare, il 4,8% da Forza Italia.

Allargando lo sguardo all’intero elettorato italiano, infine, il 53% degli intervistati afferma di non avere fiducia in Vannacci e il 14% dice di averne “molta o abbastanza”.