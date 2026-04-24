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Politica

La Camera approva il Decreto Sicurezza: la destra intona l’inno di Mameli e le opposizioni si uniscono

Immagine di copertina
Credit: AGF

In apertura di seduta dai banchi del centrosinistra era partito il canto "Bella Ciao". Intanto il Consiglio dei ministri ha varato un decreto correttivo che accoglie i rilievi del Colle sui rimpatri volontari

di Marco Nepi
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Il decreto sicurezza è stato convertito in legge. Una settimana dopo il Senato, anche la Camera ha approvato il contestato pacchetto di norme varato dal Governo Meloni con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Quasi in contemporanea, il Consiglio dei ministri, in una riunione lampo durata pochi minuti, ha licenziato un decreto bis che contiene alcuni correttivi alla legge di conversione, accogliendo i rilievi del Quirinale, in particolare sulla norma che prevede un premio per gli avvocati che assistono gli stranieri nelle procedure di rimpatrio volontario.

Al momento del voto, i deputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Avs e hanno esposto polemicamente cartelli con la scritta: “La nostra sicurezza è la Costituzione”. La seduta si era aperta con le stesse opposizioni che si sono alzate in piedi e, proprio alla vigilia della Festa della Liberazione, hanno intonato il canto partigiano “Bella Ciao”.

A questa dimostrazione i deputati di Fratelli d’Italia hanno risposto, poco prima del voto finale, intonando l’inno di Mameli. Ma, un po’ a sorpresa, le opposizioni si sono unite, alzandosi in piedi e cantando a loro volta l’inno nazionale.

Gli unici a rimanere seduti sono stati i deputati della Lega e i ministri Matteo Piantedosi (Interni) e Salvini (Infrastrutture e Trasporti), che erano ai banchi del governo. “Siamo qua per il Decreto Sicurezza, non è un festival canoro. Rispetto l’inno nazionale ma quelli cantano Bella Ciao, mi sembra una mancanza di rispetto”, ha commentato Salvini.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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