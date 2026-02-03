Icona app
Home » Politica
Politica

Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminente

Credit: AGF

L'ex generale dovrebbe ufficializzarlo nel Consiglio federale di oggi pomeriggio. Già pronto il suo nuovo movimento, Futuro Nazionale. Fonti del Carroccio: "Certi si dimetterà anche da europarlamentare"

di Enrico Mingori
Roberto Vannacci lascia la Lega. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel Consiglio federale del partito, in calendario a Milano nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio.

L’indiscrezione emerge dopo nella serata di ieri l’eurodeputato – che è anche vicesegretario del Carroccio – ha avuto un faccia a faccia con il segretario Matteo Salvini. “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”, avrebbe detto Vannacci.

Nei giorni scorsi l’ex generale dell’Esercito ha depositato presso l’Ufficio brevetti europei il simbolo “Futuro Nazionale”. L’ipotesi è che questo potrebbe essere il nome di un nuovo movimento politico incardinato sulla sua figura.

Vannacci è chiuso da questa mattina all’interno del suo ufficio al Parlamento europeo a Bruxelles. “Per ora non rilasciamo dichiarazioni”, fanno sapere dal suo staff.

Intanto, fonti della Lega hanno dichiarato all’Ansa: “Se Vannacci, deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare”.

L’ex generale, 57 anni, era sceso in politica nel 2024, dopo il successo del suo libro “Il mondo al contrario”. Si era candidato con la Lega alle europee raccogliendo 555mila preferenze e poche settimane dopo era stato eletto vicesegretario del partito, suscitando più di un malumore interno. Meno di due anni dopo, Vannacci se ne va.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
