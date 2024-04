Crosetto: “Scurati? Censura fuori dal tempo, impoveriscono la Rai”

“Le polemiche su Scurati? Io ho letto tutti i suoi libri e mi è sembrato obiettivo nei giudizi”. Queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, riportare da Repubblica che ha raccontato un lungo retroscena sull’esclusione dello scrittore da un programma Rai dove avrebbe dovuto leggere un suo monologo. “Mi è sembrato obiettivo nei giudizi – ha aggiunto – e, anzi, nel primo libro fu addirittura accusato di essere stato troppo tenero”, ha aggiunto il ministro.

“Il mio giudizio su molti della Rai travalica il caso di oggi. Stanno depauperando la Rai. È la dimostrazione che vivono fuori dal tempo. Tu potevi pensare di censurare qualcosa nel 1965, quando avevi tre reti e null’altro. Censurare qualcosa adesso significa dargli una spinta mediatica fortissima e moltiplicare la forza di un messaggio. Come è accaduto”. In ogni caso Meloni “ha fatto bene a pubblicare l’intervento sui social”.

“Io penso – altre parole attribuite al ministro riportate dal quotidiano – che il fascismo si combatta con gli atti e non con le proclamazioni. Antifascismo significa difendere la democrazia, le libere istituzioni, il confronto libero, la libertà d’impresa, i più deboli. Significa avere un giudizio obiettivo e netto sul Ventennio e sulle ferite del fascismo. Ciò detto, penso la stessa cosa sul comunismo”.

Successivamente il ministro Crosetto in un post su X ha precisato: “Non mi sono smarcato da nulla e nessuno. Non ho rilasciato interviste o fatto dichiarazioni sul tema. Penso che il Presidente Meloni abbia messo fine ad ogni possibile speculazione sulla vicenda Scurati pubblicandone il testo. Il ‘pericolo fascista’ torna sempre per le elezioni”.