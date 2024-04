Elezioni Europee: oggi e domani il deposito dei contrassegni al Viminale

Si è aperto alle 8 di oggi, e andrà avanti fino alle 16 di domani, il deposito dei contrassegni elettorali per le elezioni europee del prossimo 8-9 giugno (qui la diretta). In questa circostanza le forze politiche potranno depositare i contrassegni con i quali potranno eventualmente correre a tale appuntamento elettorale.

È bene ribadire alcuni concetti importanti sul deposito dei contrassegni, che potrebbero non essere scontati. Intanto, solo una piccola parte dei contrassegni depositati finirà sulla scheda elettorale.

Questi saranno quelli che godono dell’esenzione dalla raccolta firme e quelli che riusciranno, con successo, a ottenere l’elevato numero di sottoscrizioni. Tra questi non è detto che tutti riusciranno a essere in tutte e cinque le circoscrizioni per le elezioni europee.

C’è poi chi deposita il contrassegno senza nemmeno provare a portarlo sulla scheda elettorale: in alcuni casi si tratta di un certificato di esistenza di una forza politica, in altri un modo per evitare che altri depositino lo stesso simbolo o un simbolo molto simile.

Altro elemento importante: l’ordine con cui vengono depositati i contrassegni non influirà in alcun modo sulla loro posizione sulla scheda elettorale, che sarà invece sancita da un sorteggio esclusivamente tra coloro che avranno i requisiti per correre alle elezioni.