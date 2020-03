Coronavirus, documento segreto Regno Unito: “Epidemia durerà un anno”

L’epidemia di Coronavirus durerà un anno e colpirà l’80 per cento della popolazione britannica: è il contenuto di un documento segreto redatto per il servizio sanitario del Regno Unito, svelato dal The Guardian. Lo studio shock, realizzato dal Public Health England e rivolto ai responsabili del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), sostiene che l’epidemia di Covid-19, che ha colpito l’Europa, sia destinata a durare fino alla primavera del 2021.

La ricerca, quindi, ipotizza che l’80 per cento della popolazione possa essere prima o poi contagiata dal Coronavirus, mentre poco meno di 8 milioni di britannici potrebbero aver bisogno di cure ospedaliere nei prossimi 12 mesi. Chris Whitty, chief medical officer britannico e consigliere di riferimento del governo del premier Boris Johnson, negli ultimi giorni ha sempre detto che, quella contro il Covid-19, sarebbe stata una battaglia di lunga durata, senza indicare, tuttavia, pubblicamente delle scadenze che, secondo il documento svelato dal quotidiano britannico, vengono a questo punto fissate alla primavera del 2021.

Proprio l’impossibilità di adottare una strategia contenitiva della durata di 12 mesi, avrebbe convinto il governo britannico a dichiarare nei giorni scorsi, attraverso le parole di Sir Patrick Vallance, una delle due massime autorità mediche del governo, che il 60 per cento degli inglesi avrebbe dovuto contrarre il Covid-19 per sviluppare l’immunità di gregge, mentre il premier Boris Johnson aveva avvertito la popolazione del fatto che “moriranno molti nostri cari”.

Dopo le critiche per come il governo sta affrontando l’epidemia di Coronavirus, intanto, il ministro della Sanità Matt Hancock sarebbe al lavoro su un disegno di legge che obblighi gli over 70 a rispettare una quarantena che potrebbe arrivare fino a 4 mesi. Al vaglio ci sarebbe anche la chiusura di pub e ristoranti, lo stop a tutti gli eventi pubblici con più di 500 persone e il rientro in servizio di medici e infermieri in pensione.

