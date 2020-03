Coronavirus, governatore della Sicilia Musumeci getta la mascherina in tv

Momenti di grande rabbia, stamattina, nel corso della trasmissione di La7 L’Aria che tira: tra gli ospiti, infatti, c’era anche il governatore della Sicilia Nello Musumeci, che parlando dell’emergenza Coronavirus durante l’intervista con Myrta Merlino ha gettato via polemicamente una mascherina. “Da Roma – ha detto il presidente della Regione siciliana – sono arrivate queste mascherine: ma questo in realtà è un panno che si usa con il detersivo per pulire il tavolo. Non può essere una mascherina: non si può andare in guerra con le fionde”.

“La mancanza di dispositivi sanitari – ha continuato Musumeci – è l’altra grande epidemia. Non voglio polemizzare, ma siamo arrivati a un punto di non ritorno. Gli acquisti fatti dalla Protezione civile andavano fatti prima, a inizio marzo. Sarebbe stato giusto requisire due aziende e imporre loro cosa produrre. Non fare la gara attraverso Consip, è chiaro che in una condizione straordinaria si agisce con provvedimenti straordinari. La sesta potenza economica del mondo non può pensare di partecipare a una gara internazionale per avere le mascherine e poi fare arrivare nelle sue regioni queste cose (indica la mascherina, ndr)”.

“In Sicilia – ha concluso il governatore durante la trasmissione di La7 – abbiamo fatto appello ad alcune aziende affinché possano convertire la produzione e dedicarsi a mascherine e camici monouso. E’ assurdo che siamo tornati all’autarchia: ognuno deve organizzarsi con i propri mezzi, lo dico senza polemica ma lo devo dire. L’Europa non c’è, è cinica, si gira dall’altra parte”.

Nelle scorse settimane, più volte Musumeci ha alzato la voce prima contro il governo italiano e poi contro i tanti siciliani che, nel giorno del decreto che vietava gli spostamenti, si erano riversati in massa sui treni e sugli aerei per tornare a casa, arrivando a minacciare anche l’arresto. Due giorni fa, poi, la decisione del ministero dei Trasporti di sospendere i collegamenti e gli spostamenti delle persone da e per la Sicilia.

Qui il video di una parte dell’intervento di Nello Musumeci a L’Aria che tira:

Durissimo attacco di #Musumeci contro il governo #Conte: “Guardate cosa è arrivato da Roma: stracci. Siamo arrivati al punto di non ritorno.” Dopo la Lombardia e vari medici in tutta Italia anche la Sicilia si unisce allo sdegno contro gli incapaci. #RadioSavana #CoronaVirus pic.twitter.com/H06J9uA0W7 — RadioSavana (@RadioSavana) March 18, 2020

Leggi anche:

1. Psicopandemia: la paura del coronavirus e gli effetti psicologici su tutti noi / 2. Nicola Porro: “Sono guarito dal Coronavirus. Ma è stata dura: alla sera finivo in stato semicomatoso” / 3. Maurizio a 38 anni è la più giovane vittima italiana. Il padre: “Lui era fragile, ma può colpire chiunque: restate a casa”

Potrebbero interessarti Azzolina: “Nessun allungamento dell’anno scolastico, studenti e docenti ce la faranno da soli” Coronavirus, Sala: “Anni fa la malattia: vi racconto la mia storia per aiutare medici e anziani” Cara Meloni, lascia perdere i cinesi (di Giulio Cavalli)

4. Medicina, la prima zona rossa dell’Emilia-Romagna: “La gente ha paura anche di gettare l’immondizia” / 5. In Sardegna un intero reparto è isolato, contagiati tutti i pazienti e medici: “Siamo rinchiusi qui da sabato” / 6. Il Veneto censisce i respiratori veterinari per possibile utilizzo umano

7. In Emilia-Romagna un’anziana è stata sepolta senza che nessuno avvisasse la famiglia / 8. Il report dell’Istituto Superiore di Sanità: “Solo 12 le persone decedute senza patologie pregresse” / 9. Secondo uno studio in Italia ci sono oltre 100mila contagi

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO