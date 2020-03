Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono numeri sempre più alti quelli dell’emergenza Coronavirus in Italia, con il bollettino della Protezione civile che ieri sera ha parlato di 1.809 morti, 20.603 contagi, 24.747 casi e 2.335 guariti. Ieri il presidente del Consiglio Conte ha rinnovato l’impegno del governo nel distribuire presto altre mascherine al fine di far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario che si sta impegnando a prendersi cura dei contagiati dal Covid-19. Sempre nel pomeriggio di domenica 15 marzo Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata e ha camminato a piedi per le strade di Roma pregando per la fine della pandemia. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

ore 06.40 – Oggi il decreto economico anti-Coronavirus – Oggi è previsto il varo del decreto del governo con le misure a sostegno di famiglie e imprese. Tra le misure previste, allargamento della cassa integrazione, permessi extra ai genitori, sostegno economico anche ai lavoratori autonomi. Il decreto si dovrebbe comporre di 113 articoli e si configura come una vera e propria manovra di bilancio. Sul piatto, infatti, verranno messi circa 20 miliardi.

ore 06.30 – Coronavirus: in Italia la crescita più bassa negli ultimi 3 giorni fra i paesi europei con il maggior numero di casi – I numeri relativi ai casi di Coronavirus non lasciano scampo: con i suoi 21.157 casi l’Italia da sola vale praticamente tutto il resto d’Europa. Eppure i trend statistici – legati anche alle misure già adottate – raccontano una realtà ben diversa. Negli ultimi tre giorni il nostro paese (considerando quelli con il maggior numero di casi) è quello con la crescita percentuale più bassa. Leggi la notizia completa.

ore 06.00 – Coronavirus in Italia, il bollettino di ieri: 1.809 morti, 20.603 contagi, 24.747 casi. Guariti 2.335 – I decessi totali in Italia a ieri, domenica 15 marzo, sono 1.809 (+ 368 in più rispetto al giorno precedente), i contagiati sono 20.603 (+2.853 in più rispetto a sabato) e i casi 24.747 (+ 3.590 in più rispetto a sabato); i guariti sono 2.335 (+369). Superati i 20mila malati: sono 1.809 vittime, in un solo giorno un aumento di 368 morti. 2.335 i guariti, 369 più di ieri. • La denuncia dell’assessore Gallera: “Da noi oggi 252 morti, 1218 in totale”. In Lombardia 1.218 decessi e 13.272 casi.

Leggi anche: 1. Il paradosso dei tamponi per il Coronavirus: se un calciatore è positivo fanno test a tutta la squadra, ma non ai medici in prima linea /2. Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

3. Coronavirus, i ricercatori cinesi in Italia: “Vi abbiamo portato il plasma con gli anticorpi” /4.“Una nave da crociera trasformata in ospedale contro il Coronavirus: vi spiego perché è una buona idea” (di L. Telese)

Potrebbero interessarti Coronavirus, 2 morti in Sardegna: personale sanitario in fila per il tampone a Sassari Coronavirus, Papa Francesco a piedi per le strade di Roma: prega per la fine della pandemia L’inno di Mameli e le Frecce Tricolori nel video del ministero della Difesa per dire che “Andrà tutto bene”

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO