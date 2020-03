Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE –Continua la quarantena dell’Italia per fronteggiare un’emergenza Coronavirus che fa sempre più paura: secondo il bollettino della Protezione civile di ieri sera, nel nostro Paese ci sono 14.955 persone attualmente positive, a fronte di 1.439 guariti e 1.266 deceduti. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

08.40 – Accordo Governo-parti sociali su sicurezza nei luoghi di lavoro – Dopo una trattativa durata l’intera notte, Governo e parti sociali hanno firmato l’accordo sul “protocollo di autoregolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus nei luoghi di lavoro”. Le fabbriche che ne necessitano chiuderanno per alcuni giorni in attesa di attuare a pieno il protocollo. Il governo ha anche garantito gli ammortizzatori sociali per tutti. Alle 11 il segretario generale della Cgil Landini terrà una conferenza stampa via Facebook.

“È un risultato – si legge in una nota di Cgil, Cisl e Uil – molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un’assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva”.

ore 08.05 – Rezza: “Assurdo puntare a immunità gregge come vuole fare il Regno Unito” – Per il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, puntare all’immunità di gregge per arginare il coronavirus come si vorrebbe fare in Gran Bretagna è “una cosa assurda”. “Mi pare veramente ridicola l’affermazione dell’esperto del governo britannico”, ha detto Rezza intervenendo su Rai Radio2 al programma “I Lunatici”, “io ero già critico verso gli altri Paesi europei per i ritardi con cui si stanno muovendo, questa ultima uscita mi pare veramente incredibile”.

“E’ chiaro”, ha sottolineato Rezza, “se lasciassimo il virus scorrazzare liberamente nel giro di sei mesi avremmo la metà della popolazione infettata e lasceremmo sul campo morti e feriti. Questo è un virus che corre molto velocemente, lo vediamo in Lombardia, una delle sanità più efficienti del mondo messa a dura prova”. “Anche se la letalità di questa infezione non è elevatissima, il fatto che possano verificarsi molti casi in poco tempo tende a sovraccaricare gli ospedali e i reparti ipercritici”, ha ricordato Rezza, “si rischia di non garantire la migliore assistenza possibile a persone che hanno il coronavirus ma anche altre malattie”.

Ore 07.00 – In arrivo il decreto anti-crisi. Le misure previste – Dovrebbe arrivare nel weekend, forse già oggi, il maxi-decreto del governo che prevede interventi da 25 miliardi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La bozza, che equipara la quarantena alla malattia, prevede anche aiuti economici per le famiglie, i disoccupati, gli autonomi, e agevolazioni fiscali. Tra le misure previste, la sospensione dei versamenti Iva, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per chi fattura al di sotto di 400 mila euro nel campo dei servizi e 700 mila nel campo della cessione dei beni. Per quanto riguarda le famiglie, sale fino a 15 giorni aggiuntivi il congedo parentale, in alternativa il voucher 600 euro attraverso la formula del libretto famiglia.

Tra i 4 e i 5 miliardi dovrebbero essere stanziati per gli ammortizzatori sociali. I lavoratori autonomi vedranno sospesa la rata di maggio dei contributi previdenziali e l’attivazione delle casse previdenziali di appartenenza per artigiani e altre categorie. Per i lavoratori dipendenti invece la Cassa integrazione guadagni (Cig) sarà portata a 5 miliardi. Previsto il rinvio delle elezioni comunali e regionali, rispettivamente a ottobre e settembre 2020.

