Coronavirus, il nuovo decreto equipara la quarantena alla malattia

Le assenze dal posto di lavoro provocate dalle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza Coronavirus saranno equiparate alla malattia certificata dal medico curante. È quanto prevede la bozza del nuovo decreto anti-Covid-19 in via di definizione da parte dell’esecutivo, secondo quanto riferisce un’indiscrezione del quotidiano La Repubblica. Secondo quanto viene riferito, i costi per i lavoratori privati in malattia a causa del Coronavirus sarebber a carico dello Stato, anziché a Inps e datori di lavoro.

