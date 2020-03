Coronavirus, Sardegna: isola blindata, chiusi i porti e gli aeroporti

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha disposto la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari da e per la Sardegna. Il trasferimento dall’isola è possibile solo se autorizzato dal presidente della Regione, per comprovate e improrogabili esigenze.

Questo vale sia per le navi che per i voli. È consentito solo il “trasporto marittimo delle merci sulle navi previste in convenzione”. Si attendono maggiori aggiornamenti dalla Regione Sardegna.

