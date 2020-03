CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il numero dei decessi per il Coronavirus nel mondo ha superato quota 4.700 mentre i contagi hanno raggiunto i 127.749 casi. Sono i dati aggiornati sull’andamento della pandemia della Johns Hopkins. A livello globale le persone guarite sono invece 68.305. L’Italia resta, con oltre 1000 decessi, il Paese più colpito dopo la Cina, seguita dall’Iran con oltre 400 decessi. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Qui le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di Seguito, invece, gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus:

Ore 9,30 – Tampone per Bolsonaro – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che si è sottoposto al test per il nuovo coronavirus, non ha sintomi: lo ha tenuto a sottolineare il figlio, Edouardo, con un ‘tweet’. Bolsonaro è in attesa dei risultati dei test, mentre sul web già circolano le voci che sarebbe positivo. In realtà finora è risultato positivo al nuovo coronavirus solo un suo stretto collaboratore, il capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, che appare anche in una foto vicino al presidente Usa, Donald Trump, quando tutti la scorsa settimana erano nella sua residenza in Florida, Mar-a-Lago. Insieme a Bolsonaro, sono stati sottoposti a test le persone del suo entourage.

CANADA – Positiva la moglie del premier Trudeau – La moglie del premier canadese Justin Trudeau è positiva al coronavirus. Trudeau nelle scorse ore aveva annunciato il suo auto isolamento dopo che Sophie, la moglie, aveva mostrato sintomi di influenza. Trudeau, precisano le autorità americane, al momento non è stato ancora sottoposto al test perché non mostra sintomi. Trudeau resta in auto isolamento (Qui i dettagli).

FRANCIA – Tutti i mezzi possibili, difesa anche del lavoro – Il presidente francese si è impegnato a mettere in campo “tutti i mezzi possibili” per difendere la salute dei cittadini e ha parlato di “meccanismi straordinari” di sostegno all’occupazione, soprattutto per chi sarà costretto a restare a casa. Parigi prevederà la possibilità di rinviare i pagamenti dovuti al fisco, ma soprattutto insiste sul fare riferimento a un’azione internazionale. Macron ha sottolineato che proporrà a Trump un G-7 sull’epidemia e ha ribadito che anche la chiusura delle frontiere verrà concordata con l’Europa. In Francia “da lunedì tutte le scuole e le università resteranno chiuse fino a nuovo ordine” (qui i dettagli).

USA – Trump sospende i voli dall’Europa – Il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione di tutti i viaggi dall’Europa agli Stati Uniti per i prossimi 30 giorni, nel tentativo di frenare la diffusione del coronavirus. In un raro discorso dell’Ufficio Ovale, Trump ha affermato che l’Unione Europea “non ha preso le stesse precauzioni” che gli Stati Uniti hanno messo in atto per contenere l’epidemia. La sospensione potrebbe essere prolungata, ma anche abbreviata se sarà il caso (La notizia completa).

CINA – Superato picco trasmissione: iniziata discesa – Pechino ha fatto sapere che considera superato il picco di trasmissione dei contagi. Lo ha detto un responsabile delle autorità sanitarie all’agenzia ufficiale Xinhua. Il numero dei contagi continua a calare. Anche a Wuhan è stato registrato il record positivvo, solo 8 contagi. Intanto i soccorritori hanno recuperato questa mattina anche l’ultima vittima dalle macerie dell’hotel Xinjian, crollato sabato sera a Quanzhou, nella provincia cinese del Fujian, in una tragedia costata la vita a 29 persone.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, positiva la moglie del premier canadese Trudeau Medici cinesi esperti nella lotta al Coronavirus arrivano in Italia Coronavirus, Macron: "Scuole e università chiuse da lunedì"

Leggi anche:

1. Il testo integrale del decreto che “chiude” l’Italia intera / 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/ 3. Coronavirus, farmacisti italiani senza mascherine ad alto rischio contagio: l’Esercito potrebbe produrle “ma il Ministero non ce l’ha mai chiesto”

4. Coronavirus, l’esperto: “L’epidemia non finirà quest’anno” / 6. Coronavirus, il grande esodo degli incoscienti: centinaia di persone in fuga dalla Lombardia nonostante l’invito a restare a casa. Video reportage da Milano Centrale